Invertirá Torreón 700 millones de pesos en seguridad: Román Cepeda

Señaló que la seguridad es uno de los pilares fundamentales de su administración. Añadió que, si bien el municipio figura entre las ciudades mejor evaluadas del país, el compromiso es permanente y no admite descuidos.

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Cepeda González anunció que, durante este año, Torreón invertirá cerca de 700 millones de pesos en materia de seguridad, con el objetivo de fortalecer las estrategias de protección ciudadana.

Explicó que la operatividad se basa en un análisis semanal de la incidencia delictiva. Para ello, se utilizan herramientas como mapas de calor que permiten focalizar las intervenciones en las zonas con mayor riesgo.

El edil destacó que, gracias a este seguimiento, la percepción de seguridad en Torreón creció casi nueve puntos, lo que posiciona a la ciudad como un referente nacional en su categoría.

No obstante, advirtió que la seguridad es un rubro dinámico que requiere vigilancia constante. En ese sentido, adelantó que próximamente se realizará la entrega de armamento a agentes certificados.

Además, se fortalecerá la plataforma tecnológica de videovigilancia e inteligencia como parte de la estrategia integral.

Finalmente, reiteró que la seguridad es un factor clave para la atracción de inversiones y el crecimiento económico de la región.