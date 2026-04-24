Invertirá Torreón 700 millones de pesos en seguridad: Román Cepeda

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Torreón
/ 24 abril 2026
    Invertirá Torreón 700 millones de pesos en seguridad: Román Cepeda
    Román Cepeda señaló que, desde las corporaciones de seguridad, fortalecen operativos con análisis delictivo y uso de tecnología para focalizar intervenciones. SANDRA GÓMEZ

Municipio refuerza estrategia con análisis delictivo, armamento y videovigilancia para mantener resultados

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Cepeda González anunció que, durante este año, Torreón invertirá cerca de 700 millones de pesos en materia de seguridad, con el objetivo de fortalecer las estrategias de protección ciudadana.

Señaló que la seguridad es uno de los pilares fundamentales de su administración. Añadió que, si bien el municipio figura entre las ciudades mejor evaluadas del país, el compromiso es permanente y no admite descuidos.

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Explicó que la operatividad se basa en un análisis semanal de la incidencia delictiva. Para ello, se utilizan herramientas como mapas de calor que permiten focalizar las intervenciones en las zonas con mayor riesgo.

El edil destacó que, gracias a este seguimiento, la percepción de seguridad en Torreón creció casi nueve puntos, lo que posiciona a la ciudad como un referente nacional en su categoría.

No obstante, advirtió que la seguridad es un rubro dinámico que requiere vigilancia constante. En ese sentido, adelantó que próximamente se realizará la entrega de armamento a agentes certificados.

Además, se fortalecerá la plataforma tecnológica de videovigilancia e inteligencia como parte de la estrategia integral.

Finalmente, reiteró que la seguridad es un factor clave para la atracción de inversiones y el crecimiento económico de la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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