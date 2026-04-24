Once lesionados tras estrellarse camión de pasajeros contra estructura hotelera, en Torreón

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Torreón
/ 24 abril 2026
    Once lesionados tras estrellarse camión de pasajeros contra estructura hotelera, en Torreón
    La unidad del transporte público derribó un poste de la CFE y un anuncio comercial, antes de estrellarse contra la fachada del hotel “Las Noas”. SANDRA GÓMEZ

Elementos de auxilio atendieron en el lugar a 14 ocupantes

TORREÓN, COAH.- La carretera Matamoros-Torreón fue escenario de un grave accidente matutino este viernes, cuando un autobús de transporte público perdió el control y terminó impactado contra el hotel Las Noas, dejando como balance preliminar 11 personas con heridas de diversa consideración.

El reporte oficial indica que el siniestro ocurrió a las 09:10 horas. La unidad 07 que cubría la ruta entre ambas ciudades, derribó un poste de luz y un anuncio comercial antes de detener su marcha contra la infraestructura del inmueble. Elementos de auxilio atendieron en el lugar a 14 ocupantes, confirmando que la mayoría requería traslado médico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-se-consolida-en-el-top-6-de-las-ciudades-mas-seguras-de-mexico-AE20240330

César Ernesto Alvarado Ramírez, conductor de 43 años, resultó con lesiones en la clavícula tras el impacto. Otra de las víctimas identificadas es Andrea Herrera Martínez, de 44 años, quien presentó una herida abierta en la cabeza; algunos usuarios reportaron dolores agudos en rodillas, cadera y espalda; un infante que viajaba en la unidad fue reportado fuera de peligro.

$!Se ignoran las causas del por qué el chofer perdió el control de la unidad.
Se ignoran las causas del por qué el chofer perdió el control de la unidad. SANDRA GÓMEZ

La emergencia fue atendida de forma coordinada por Protección Civil, Bomberos y Policías de Matamoros y Torreón, quienes gestionaron el traslado de los heridos a clínicas de la zona.

Las autoridades locales han iniciado los peritajes necesarios para esclarecer los motivos que llevaron al operador a perder el control del vehículo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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