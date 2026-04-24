Once lesionados tras estrellarse camión de pasajeros contra estructura hotelera, en Torreón
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Elementos de auxilio atendieron en el lugar a 14 ocupantes
TORREÓN, COAH.- La carretera Matamoros-Torreón fue escenario de un grave accidente matutino este viernes, cuando un autobús de transporte público perdió el control y terminó impactado contra el hotel Las Noas, dejando como balance preliminar 11 personas con heridas de diversa consideración.
El reporte oficial indica que el siniestro ocurrió a las 09:10 horas. La unidad 07 que cubría la ruta entre ambas ciudades, derribó un poste de luz y un anuncio comercial antes de detener su marcha contra la infraestructura del inmueble. Elementos de auxilio atendieron en el lugar a 14 ocupantes, confirmando que la mayoría requería traslado médico.
César Ernesto Alvarado Ramírez, conductor de 43 años, resultó con lesiones en la clavícula tras el impacto. Otra de las víctimas identificadas es Andrea Herrera Martínez, de 44 años, quien presentó una herida abierta en la cabeza; algunos usuarios reportaron dolores agudos en rodillas, cadera y espalda; un infante que viajaba en la unidad fue reportado fuera de peligro.
La emergencia fue atendida de forma coordinada por Protección Civil, Bomberos y Policías de Matamoros y Torreón, quienes gestionaron el traslado de los heridos a clínicas de la zona.
Las autoridades locales han iniciado los peritajes necesarios para esclarecer los motivos que llevaron al operador a perder el control del vehículo.