Jóvenes se suman cuidado y producción de plantas en el Vivero Municipal de Torreón

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    Jóvenes se suman cuidado y producción de plantas en el Vivero Municipal de Torreón
    Las nuevas generaciones muestran un mayor compromiso en el cuidado del medio ambiente. SANDRA GÓMEZ

Más de 15 estudiantes participan mediante su servicio social

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fomentar la participación ciudadana y el compromiso ambiental, la Dirección de Medio Ambiente municipal colaboró con un grupo de más de 15 estudiantes integrantes de “Eslabones por la educación”, quienes realizaron diversas labores de producción y cuidado de plantas ornamentales en las instalaciones del Vivero Municipal de Torreón como parte de su servicio social.

Al respecto, Marcelo Sánchez Adame, titular de la dependencia, destacó que para la administración municipal encabezada es fundamental impulsar el involucramiento de las juventudes en acciones que generen un impacto positivo directo en el desarrollo colectivo de la ciudad.

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“Es muy importante que los estudiantes conozcan de cerca el trabajo que se realiza en el Vivero Municipal. Con la producción de plantas ornamentales contribuimos al mejoramiento de nuestros espacios, pero también sembramos en las nuevas generaciones una mayor conciencia y compromiso con el cuidado del entorno”, señaló el funcionario.

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Los alumns muestran gran profesionalismo en el cuidado de las plantas. CORTESÍA

Las autoridades señalaron que la intervención de los jóvenes de “Eslabones por la educación” fortalece su proceso formativo al fomentar valores clave como la responsabilidad social, la colaboración en equipo y el respeto profundo hacia el medio ambiente local.

La administración municipal reitera su apertura a este tipo de iniciativas juveniles e invita a la ciudadanía interesada en conocer más sobre estas acciones, campañas ecológicas y recomendaciones a consultar la página oficial de Facebook: Medio Ambiente Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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