Jóvenes se suman cuidado y producción de plantas en el Vivero Municipal de Torreón
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Más de 15 estudiantes participan mediante su servicio social
TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fomentar la participación ciudadana y el compromiso ambiental, la Dirección de Medio Ambiente municipal colaboró con un grupo de más de 15 estudiantes integrantes de “Eslabones por la educación”, quienes realizaron diversas labores de producción y cuidado de plantas ornamentales en las instalaciones del Vivero Municipal de Torreón como parte de su servicio social.
Al respecto, Marcelo Sánchez Adame, titular de la dependencia, destacó que para la administración municipal encabezada es fundamental impulsar el involucramiento de las juventudes en acciones que generen un impacto positivo directo en el desarrollo colectivo de la ciudad.
“Es muy importante que los estudiantes conozcan de cerca el trabajo que se realiza en el Vivero Municipal. Con la producción de plantas ornamentales contribuimos al mejoramiento de nuestros espacios, pero también sembramos en las nuevas generaciones una mayor conciencia y compromiso con el cuidado del entorno”, señaló el funcionario.
Las autoridades señalaron que la intervención de los jóvenes de “Eslabones por la educación” fortalece su proceso formativo al fomentar valores clave como la responsabilidad social, la colaboración en equipo y el respeto profundo hacia el medio ambiente local.
La administración municipal reitera su apertura a este tipo de iniciativas juveniles e invita a la ciudadanía interesada en conocer más sobre estas acciones, campañas ecológicas y recomendaciones a consultar la página oficial de Facebook: Medio Ambiente Torreón.