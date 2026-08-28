‘La solidez de Coahuila se cimentó con el esfuerzo de nuestros adultos mayores’: Manolo Jiménez

TORREÓN, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día del Abuelo, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reconoció la trayectoria y aportación de los adultos mayores al crecimiento de la entidad, y expresó su gratitud por los años de trabajo y dedicación destinados al bienestar de sus familias y al desarrollo del estado. El mandatario estatal destacó que la fortaleza que actualmente caracteriza a Coahuila es resultado, en buena medida, del esfuerzo de quienes durante décadas trabajaron en distintos sectores y contribuyeron a la formación de las nuevas generaciones.

“La solidez de Coahuila se cimentó con el esfuerzo de nuestros adultos mayores, quienes por décadas enteras trabajaron incansablemente por nuestra tierra”, señaló. Jiménez Salinas resaltó que los adultos mayores representan décadas de experiencia y conocimiento acumulado, además de desempeñar un papel fundamental como pilares de las familias.

“Si la juventud encarna el presente y el porvenir del estado, nuestros adultos mayores son los pilares con trayectoria”, expresó. Con motivo de esta celebración, el gobernador envió un mensaje de reconocimiento a los adultos mayores de los 38 municipios, al señalar que la identidad y los logros actuales de Coahuila también son producto del esfuerzo de generaciones anteriores.

En el ámbito personal, recordó a sus abuelos y destacó la fortuna de haber compartido momentos importantes con ellos. Mencionó a sus abuelos Manuel, Tere y Luis, así como a su abuela Lupitina, quien continúa acompañándolo. Finalmente, envió un mensaje de afecto y gratitud a los adultos mayores de la entidad por su contribución a las familias y al desarrollo de Coahuila. “Les envío mi cariño, un abrazo fraternal y mi gratitud eterna por su aportación a este gran estado y a cada una de nuestras familias”, expresó.