‘La solidez de Coahuila se cimentó con el esfuerzo de nuestros adultos mayores’: Manolo Jiménez

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    ‘La solidez de Coahuila se cimentó con el esfuerzo de nuestros adultos mayores’: Manolo Jiménez
    Jiménez resaltó el papel de los adultos mayores como pilares de las familias coahuilenses. SANDRA GÓMEZ

El gobernador destacó las décadas de trabajo y esfuerzo de las personas mayores en beneficio de sus familias

TORREÓN, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día del Abuelo, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reconoció la trayectoria y aportación de los adultos mayores al crecimiento de la entidad, y expresó su gratitud por los años de trabajo y dedicación destinados al bienestar de sus familias y al desarrollo del estado.

El mandatario estatal destacó que la fortaleza que actualmente caracteriza a Coahuila es resultado, en buena medida, del esfuerzo de quienes durante décadas trabajaron en distintos sectores y contribuyeron a la formación de las nuevas generaciones.

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“La solidez de Coahuila se cimentó con el esfuerzo de nuestros adultos mayores, quienes por décadas enteras trabajaron incansablemente por nuestra tierra”, señaló.

Jiménez Salinas resaltó que los adultos mayores representan décadas de experiencia y conocimiento acumulado, además de desempeñar un papel fundamental como pilares de las familias.

$!El gobernador afirmó que los adultos mayores son fundamentales en la formación de las nuevas generaciones.
El gobernador afirmó que los adultos mayores son fundamentales en la formación de las nuevas generaciones. SANDRA GÓMEZ

“Si la juventud encarna el presente y el porvenir del estado, nuestros adultos mayores son los pilares con trayectoria”, expresó.

Con motivo de esta celebración, el gobernador envió un mensaje de reconocimiento a los adultos mayores de los 38 municipios, al señalar que la identidad y los logros actuales de Coahuila también son producto del esfuerzo de generaciones anteriores.

$!Jiménez envió un mensaje de reconocimiento a los adultos mayores de los 38 municipios de Coahuila.
Jiménez envió un mensaje de reconocimiento a los adultos mayores de los 38 municipios de Coahuila. SANDRA GÓMEZ
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En el ámbito personal, recordó a sus abuelos y destacó la fortuna de haber compartido momentos importantes con ellos. Mencionó a sus abuelos Manuel, Tere y Luis, así como a su abuela Lupitina, quien continúa acompañándolo.

Finalmente, envió un mensaje de afecto y gratitud a los adultos mayores de la entidad por su contribución a las familias y al desarrollo de Coahuila.

“Les envío mi cariño, un abrazo fraternal y mi gratitud eterna por su aportación a este gran estado y a cada una de nuestras familias”, expresó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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