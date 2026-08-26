Manolo Jiménez se reúne con García Harfuch para fortalecer coordinación en seguridad

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Coahuila
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    Manolo Jiménez se reúne con García Harfuch para fortalecer coordinación en seguridad
    Jiménez Salinas aseguró que la coordinación se mantiene desde hace años para fortalecer la seguridad.

El Gobernador destacó el trabajo coordinado que mantienen con autoridades federales

CDMX.-El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, con quien abordó temas relacionados con la coordinación en materia de seguridad.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal informó sobre el encuentro y destacó la colaboración que mantienen desde hace varios años para fortalecer las condiciones de seguridad en Coahuila y México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/manolo-jimenez-pide-redoblar-esfuerzos-en-mejora-coahuila-para-atender-a-la-poblacion-AA22990123

“Como desde hace años seguimos trabajando en equipo por la seguridad de Coahuila y México. Excelente reunión con mi amigo Omar García Harfuch”, publicó Jiménez.

El encuentro se da en el marco de las acciones conjuntas entre los gobiernos estatal y federal para mantener la coordinación de las instituciones responsables de la seguridad pública.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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