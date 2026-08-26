Manolo Jiménez se reúne con García Harfuch para fortalecer coordinación en seguridad
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El Gobernador destacó el trabajo coordinado que mantienen con autoridades federales
CDMX.-El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, con quien abordó temas relacionados con la coordinación en materia de seguridad.
A través de sus redes sociales, el mandatario estatal informó sobre el encuentro y destacó la colaboración que mantienen desde hace varios años para fortalecer las condiciones de seguridad en Coahuila y México.
“Como desde hace años seguimos trabajando en equipo por la seguridad de Coahuila y México. Excelente reunión con mi amigo Omar García Harfuch”, publicó Jiménez.
El encuentro se da en el marco de las acciones conjuntas entre los gobiernos estatal y federal para mantener la coordinación de las instituciones responsables de la seguridad pública.