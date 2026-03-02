Lanza Simas Torreón concurso de dibujo infantil por el Día Mundial del Agua
La convocatoria está abierta para estudiantes de 4º a 6º grado de primaria, tanto de escuelas públicas como privadas del municipio
TORREÓN, COAH.– En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Agua 2026, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón anunció el lanzamiento del concurso de dibujo infantil titulado “Dibujando la igualdad a través del agua”.
Bajo la coordinación del área de Cultura del Agua, este certamen busca sensibilizar a los menores sobre la estrecha relación entre el recurso hídrico y la equidad social. Este año, la temática internacional se centra en “Agua y género”, bajo el lema: “Donde fluye el agua, crece la igualdad”.
La convocatoria está abierta para estudiantes de 4.º a 6.º grado de primaria, tanto de escuelas públicas como privadas del municipio. Los interesados deberán presentar sus obras con las siguientes especificaciones:
- Formato: Cartulina blanca estándar (50 x 65 cm).
- Técnica: Libre (óleo, acuarela, gis, lápices de color o grafito).
- Originalidad: Los trabajos deben ser inéditos; se descalificarán propuestas descargadas de internet.
Al reverso del dibujo, se deben incluir los datos personales del alumno, grado, escuela y el contacto del padre o tutor responsable. El jurado evaluará la creatividad, la claridad del mensaje y la técnica empleada. Los premios para los ganadores consisten en:
- Primer lugar: Una bicicleta.
- Segundo lugar: Mochila y kit de dibujo.
- Tercer lugar: Kit de dibujo.
La recepción de trabajos ya se encuentra activa y cerrará el próximo 16 de marzo a las 12:00 horas. Los dibujos pueden entregarse en la oficina matriz (bulevar Independencia) o en las sucursales de Abastos, Saulo, Libertad, Rodríguez Triana y Viñedos.
Los resultados se publicarán en las redes oficiales de SIMAS Torreón (Facebook e Instagram). Con esta iniciativa, el organismo reafirma su compromiso de fomentar una cultura de cuidado del agua y conciencia social desde la infancia.