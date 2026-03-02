Lanza Simas Torreón concurso de dibujo infantil por el Día Mundial del Agua

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 2 marzo 2026
    Lanza Simas Torreón concurso de dibujo infantil por el Día Mundial del Agua
    Simas Torreón invita a niños de primaria a plasmar su creatividad en favor del cuidado del vital líquido. SANDRA GÓMEZ

La convocatoria está abierta para estudiantes de 4º a 6º grado de primaria, tanto de escuelas públicas como privadas del municipio

TORREÓN, COAH.– En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Agua 2026, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón anunció el lanzamiento del concurso de dibujo infantil titulado “Dibujando la igualdad a través del agua”.

Bajo la coordinación del área de Cultura del Agua, este certamen busca sensibilizar a los menores sobre la estrecha relación entre el recurso hídrico y la equidad social. Este año, la temática internacional se centra en “Agua y género”, bajo el lema: “Donde fluye el agua, crece la igualdad”.

TE PUEDE INTERESAR: Eduardo Tricio celebra el impacto social y económico del Maratón Lala: ‘Es la gran fiesta que une a La Laguna’

La convocatoria está abierta para estudiantes de 4.º a 6.º grado de primaria, tanto de escuelas públicas como privadas del municipio. Los interesados deberán presentar sus obras con las siguientes especificaciones:

- Formato: Cartulina blanca estándar (50 x 65 cm).

- Técnica: Libre (óleo, acuarela, gis, lápices de color o grafito).

- Originalidad: Los trabajos deben ser inéditos; se descalificarán propuestas descargadas de internet.

Al reverso del dibujo, se deben incluir los datos personales del alumno, grado, escuela y el contacto del padre o tutor responsable. El jurado evaluará la creatividad, la claridad del mensaje y la técnica empleada. Los premios para los ganadores consisten en:

- Primer lugar: Una bicicleta.

- Segundo lugar: Mochila y kit de dibujo.

- Tercer lugar: Kit de dibujo.

La recepción de trabajos ya se encuentra activa y cerrará el próximo 16 de marzo a las 12:00 horas. Los dibujos pueden entregarse en la oficina matriz (bulevar Independencia) o en las sucursales de Abastos, Saulo, Libertad, Rodríguez Triana y Viñedos.

Los resultados se publicarán en las redes oficiales de SIMAS Torreón (Facebook e Instagram). Con esta iniciativa, el organismo reafirma su compromiso de fomentar una cultura de cuidado del agua y conciencia social desde la infancia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Convocatoria
Concursos

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


SIMAS

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La postura de Sheinbaum

La postura de Sheinbaum
true

Estafa mujer ramosarizpense a 18 saltillenses con relojes falsos
Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma

Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma
Punto de la orilla donde civiles intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar tras extraer el cuerpo del fondo.

Identifican a joven que murió ahogado en la cascada El Salto de Arteaga
El sondeo indica que el 82 por ciento de los encuestados calificó como “bien” o “muy bien” el operativo implementado para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho.

Repunta aprobación de Sheinbaum tras operativo contra ‘El Mencho’
Adiós. Las cenizas del productor quedaron depositadas en Saltillo, ciudad que siempre llevó en el corazón.

Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal
true

México combate al narcotráfico en una cuerda floja de terror
Con los cepillos de dientes, por ejemplo, puedes optar por mangos de bambú, que pueden reducir los residuos plásticos

¿Debo preocuparme por el plástico de mi cepillo y mi hilo dental?