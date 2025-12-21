Llama Protección Civil de Torreón a reforzar la seguridad de menores durante vacaciones

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón hizo un llamado a padres y tutores para extremar precauciones y aplicar medidas de seguridad que permitan proteger a los menores de edad durante el periodo vacacional decembrino, cuando aumentan los riesgos de accidentes en el hogar.

El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, señaló que una de las principales recomendaciones es no dejar solos a los niños en la cocina, especialmente cuando se preparan alimentos calientes, así como procurar que los mangos de los sartenes estén orientados hacia el interior de la estufa para evitar que los menores los alcancen y se provoquen quemaduras.

Agregó que es fundamental mantener fuera del alcance de los niños objetos calientes como velas, estufas o aparatos de calefacción, los cuales representan un riesgo considerable si no se manejan con cuidado.

Asimismo, el funcionario enfatizó que no debe usarse pirotecnia cerca de los menores, ya que puede ocasionar quemaduras graves, además de que su venta y uso están prohibidos.

Entre otras recomendaciones, Juárez Llanas indicó la importancia de asegurar ventanas y puertas para evitar caídas, mantener productos de limpieza y medicamentos fuera del alcance de los niños, así como colocar barreras de seguridad en escaleras y balcones para prevenir accidentes.

También exhortó a revisar las conexiones de las luces navideñas y evitar colocarlas cerca de muebles u objetos flamables, con el fin de reducir el riesgo de incendios.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 871 712 00 66, línea directa de Protección Civil de Torreón. Al respecto, el director destacó la importancia de que los niños conozcan los números de emergencia y sepan cómo solicitar ayuda de manera adecuada, además de evitar las llamadas falsas que retrasan la atención de reportes reales.

Finalmente, Juárez Llanas subrayó que la supervisión constante de un adulto es clave para garantizar la seguridad de los menores e hizo un llamado a la ciudadanía a contar con una estrategia de prevención y seguridad durante estas fiestas decembrinas.