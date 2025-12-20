Torreón: Paseo Colón despide el año con edición especial navideña

Torreón
/ 20 diciembre 2025
    Torreón: Paseo Colón despide el año con edición especial navideña
    El Paseo Colón ofrecerá actividades alusivas a la temporada navideña para toda la familia. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Este domingo se realizará la última jornada de 2025 con actividades familiares, show infantil y expositores locales

TORREÓN, COAH.- En el marco de las celebraciones navideñas, este domingo 21 de diciembre se llevará a cabo la última edición del año del Paseo Colón, con una programación especial pensada para el disfrute de niñas, niños y familias en general.

Como parte del programa artístico, el escenario principal contará con la presentación del show infantil Happy Party, con dinámicas y actividades dirigidas al público más pequeño, en un horario de 8:00 a 13:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Santa Claus gastará mil 500 pesos por niño esta Navidad

El director general de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca, señaló que estas actividades buscan fortalecer la convivencia familiar y promover espacios de recreación seguros y accesibles durante una de las épocas más significativas del año.

Destacó que, desde la administración municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, se impulsa una agenda de eventos culturales y recreativos que priorizan el bienestar de la ciudadanía y el rescate de las tradiciones.

Por su parte, Ana del Toro Muñoz, directora del Paseo Colón y Centros Comunitarios, resaltó que este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro familiar cada fin de semana, al integrar actividades culturales, deportivas y de apoyo al emprendimiento local.

Indicó que en esta última edición de 2025 participarán expositores locales con venta de artesanías, productos decorativos, opciones gastronómicas y artículos alusivos a la temporada navideña, lo que también contribuye a la economía regional.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a asistir y disfrutar del programa preparado para este domingo, así como de los espacios de convivencia disponibles para todas las edades.

Temas


Familias
Navidad
programas sociales

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Difícil tarea tienen los padres de familia a la hora de elegir los regalos para sus hijos para esta Navidad.

Coahuila: Santa Claus gastará mil 500 pesos por niño esta Navidad
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva toma un sorbo de café durante una rueda de prensa en Brasilia el 18 de diciembre del 2025. . (AP foto/Eraldo Peres)

Lula da Silva externa esperanzas por firma de acuerdo UE-Mercosur en enero
La fusión permitirá negociaciones en bloque con fabricantes y a su vez, beneficiar su oferta para el público.

Viva y Volaris buscan reducir 35% de costos tras fusión como “Grupo Más Vuelos”
La fusión entre Volaris y Viva Aerobus, que opera en la terminal de Saltillo, busca consolidar su presencia y reducir costos de operaciones.

Descartan impacto inmediato en Aeropuerto de Saltillo ante fusión entre Volaris y Viva Aerobus
La presentación y apertura de proposiciones se realizará el 16 de enero, fecha en la que se definirá el fallo.

Catorce empresas se interesan por construir estaciones del tren Saltillo-Monterrey
true

Voluntad política y certeza; Coahuila avanza para que todos estemos seguros
5 vajillas ideales para una cena navideña con estilo

5 vajillas ideales para una cena navideña con estilo
La Fiscalía General del Estado recibió el mayor número de denuncias en octubre.

Extorsión ha crecido en Coahuila 25 por ciento en un año; Torreón tiene más casos