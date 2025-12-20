Torreón: Paseo Colón despide el año con edición especial navideña

TORREÓN, COAH.- En el marco de las celebraciones navideñas, este domingo 21 de diciembre se llevará a cabo la última edición del año del Paseo Colón, con una programación especial pensada para el disfrute de niñas, niños y familias en general.

Como parte del programa artístico, el escenario principal contará con la presentación del show infantil Happy Party, con dinámicas y actividades dirigidas al público más pequeño, en un horario de 8:00 a 13:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Santa Claus gastará mil 500 pesos por niño esta Navidad

El director general de Desarrollo Social, Héctor Estrada Baca, señaló que estas actividades buscan fortalecer la convivencia familiar y promover espacios de recreación seguros y accesibles durante una de las épocas más significativas del año.

Destacó que, desde la administración municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, se impulsa una agenda de eventos culturales y recreativos que priorizan el bienestar de la ciudadanía y el rescate de las tradiciones.

Por su parte, Ana del Toro Muñoz, directora del Paseo Colón y Centros Comunitarios, resaltó que este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro familiar cada fin de semana, al integrar actividades culturales, deportivas y de apoyo al emprendimiento local.

Indicó que en esta última edición de 2025 participarán expositores locales con venta de artesanías, productos decorativos, opciones gastronómicas y artículos alusivos a la temporada navideña, lo que también contribuye a la economía regional.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a asistir y disfrutar del programa preparado para este domingo, así como de los espacios de convivencia disponibles para todas las edades.