Torreón: Refuerzan operativo de revisión a taxis y sus tarifas por temporada decembrina

Torreón
/ 21 diciembre 2025
    Torreón: Refuerzan operativo de revisión a taxis y sus tarifas por temporada decembrina
    El operativo será realizado por inspectores de la Dirección de Transporte. FOTO: CORTESÍA

El operativo será realizado por inspectores de la Dirección de Transporte

Ante el incremento en el uso del transporte público en su modalidad de taxi durante la temporada decembrina, personal municipal reforzará el operativo de revisión a las diversas líneas que operan en la ciudad, con el objetivo de garantizar un servicio seguro, eficiente y con tarifas justas para los usuarios.

El director general de Movilidad Urbana, Luis Alberto Morales Cortés, informó que esta medida forma parte de los objetivos de la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González, la cual prioriza la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Detalló que el operativo estará a cargo de los inspectores de la Dirección de Transporte y se llevará a cabo en horarios y zonas variables, con especial atención en los puntos de mayor afluencia. La inspección tiene como finalidad verificar que no se realicen cobros excesivos y que las tarifas se apeguen estrictamente al uso del taxímetro.

Las autoridades exhortaron a los usuarios a identificar la línea y el número económico del taxi, así como la concesión o placas de servicio público, ya que estos datos facilitan la atención de cualquier queja o reporte.

Por su parte, el director de Transporte Público Municipal, César Alvarado Mendoza, informó que los reportes pueden realizarse al teléfono 871 500 7415 o al 073 de Atención Ciudadana. Asimismo, los usuarios pueden acudir directamente a las oficinas de Transporte, ubicadas en la calzada Colón y bulevar Revolución, en la planta alta.

Finalmente, el funcionario recordó que de manera permanente se desarrollan las acciones del programa “Zona Taxi de Abordaje Seguro”, en beneficio de quienes transitan de forma nocturna en áreas de antros y bares, contribuyendo a una movilidad más ordenada y confiable en la ciudad.

Temas


Movilidad
Transporte Público
taxistas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

