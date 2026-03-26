Llaman a desparasitar mascotas en Torreón para prevenir rickettsia

TORREÓN, COAH.- Ante el incremento del riesgo en Torreón por garrapatas durante la temporada de calor, la Dirección de Salud Pública Municipal invitó a la ciudadanía a participar en la campaña de prevención contra la rickettsia. La enfermedad que puede transmitirse a las personas a través de mascotas infestadas. El titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, explicó que este padecimiento puede provocar fiebre alta, dolor de cabeza y malestar general. En casos graves derivar en complicaciones que ponen en riesgo la vida, por lo que insistió en la importancia de prevenirlo.

Las actividades se realizarán los días 26 y 27 de marzo, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en el Centro de Control Canino, ubicado en la carretera Santa Fe–Espinoza número 137. Durante la jornada se ofrecerán servicios gratuitos como desparasitación externa para mascotas, revisión básica de salud, orientación sobre higiene en el hogar y medidas para el control de garrapatas, informó Elizabeth Torres Ugarte, encargada del centro.

Detalló que las mascotas pueden recibir este tratamiento a partir del mes de edad, siempre que se aplique la dosis adecuada Además, recomendó evitar bañar a los animales durante los dos días posteriores a la aplicación, a fin de no reducir la efectividad del producto. Como parte de la prevención, también se orientará a la población sobre la limpieza constante de patios, manejo de residuos, aseo de mascotas y la fumigación del hogar en caso necesario.

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