Llaman a desparasitar mascotas en Torreón para prevenir rickettsia

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Torreón
/ 26 marzo 2026
    Llaman a desparasitar mascotas en Torreón para prevenir rickettsia
    La jornada incluye revisión básica y orientación para evitar la proliferación de garrapatas en el hogar. CORTESÍA

La campaña será el 26 y 27 de marzo en el Centro de Control Canino, con servicios gratuitos y orientación para familias

TORREÓN, COAH.- Ante el incremento del riesgo en Torreón por garrapatas durante la temporada de calor, la Dirección de Salud Pública Municipal invitó a la ciudadanía a participar en la campaña de prevención contra la rickettsia. La enfermedad que puede transmitirse a las personas a través de mascotas infestadas.

El titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, explicó que este padecimiento puede provocar fiebre alta, dolor de cabeza y malestar general. En casos graves derivar en complicaciones que ponen en riesgo la vida, por lo que insistió en la importancia de prevenirlo.

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Las actividades se realizarán los días 26 y 27 de marzo, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en el Centro de Control Canino, ubicado en la carretera Santa Fe–Espinoza número 137.

Durante la jornada se ofrecerán servicios gratuitos como desparasitación externa para mascotas, revisión básica de salud, orientación sobre higiene en el hogar y medidas para el control de garrapatas, informó Elizabeth Torres Ugarte, encargada del centro.

$!Además, el personal municipal aplica desparasitación a mascotas durante la campaña contra la rickettsia en Torreón.
Además, el personal municipal aplica desparasitación a mascotas durante la campaña contra la rickettsia en Torreón. CORTESÍA

Detalló que las mascotas pueden recibir este tratamiento a partir del mes de edad, siempre que se aplique la dosis adecuada Además, recomendó evitar bañar a los animales durante los dos días posteriores a la aplicación, a fin de no reducir la efectividad del producto.

Como parte de la prevención, también se orientará a la población sobre la limpieza constante de patios, manejo de residuos, aseo de mascotas y la fumigación del hogar en caso necesario.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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