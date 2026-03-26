IMSS Coahuila refuerza detección de tuberculosis con pruebas especializadas

A través de su red de atención, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila mantiene activa la aplicación de estudios de baciloscopia, una herramienta esencial para detectar de manera temprana la tuberculosis pulmonar, padecimiento infeccioso que se transmite por vía aérea. El epidemiólogo de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 91, Darío Maximino Ricárdez Sánchez, explicó que esta enfermedad es provocada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, la cual se dispersa cuando una persona infectada tose, habla o estornuda, lo que incrementa el riesgo de propagación en entornos cercanos.

Detalló que la prueba consiste en el análisis de tres muestras seriadas de esputo para identificar la presencia de bacilos. Este procedimiento se encuentra disponible en UMF, módulos PrevenIMSS, áreas de Enfermería Especialista y consultorios de Medicina Familiar, como parte de un protocolo integral que incluye valoración clínica y estudios complementarios. PERSISTEN CASOS Y LLAMAN A NO IGNORAR SÍNTOMAS Durante 2025, el IMSS en la entidad realizó 8 mil 531 estudios de baciloscopia, lo que permitió confirmar mil 83 nuevos casos de tuberculosis respiratoria. Del total, 520 corresponden a hombres de entre 25 y más de 65 años, mientras que en mujeres se registró incidencia relevante en grupos de 25 a 44, de 50 a 59 y mayores de 65 años.

Entre los principales signos de alerta destacan tos con flema por más de dos semanas, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, fatiga y, en casos avanzados, presencia de sangre al expectorar.

El médico familiar Eril Pérez Montes advirtió que una persona sin tratamiento puede contagiar entre 10 y 15 individuos de su entorno cercano, por lo que insistió en acudir de inmediato a valoración médica ante cualquier sospecha.

Añadió que el tratamiento se basa en antibióticos administrados durante al menos seis meses bajo supervisión médica, mientras que la vacuna BCG —aplicada al nacimiento— contribuye a prevenir formas graves en la infancia. Finalmente, la institución reiteró el llamado a la población para informarse, acudir a revisión oportuna y solicitar pruebas diagnósticas en caso de presentar síntomas, a fin de reducir la transmisión y proteger la salud comunitaria.

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