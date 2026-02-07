Lluvias generan escurrimientos en la presa Lázaro Cárdenas y elevan su almacenamiento

TORREÓN, COAH.- Durante los últimos tres días, la presa Lázaro Cárdenas ha recibido escurrimientos constantes que varían entre 4 y 5 metros cúbicos por segundo, según informes emitidos por la Subdirección Técnica de la Dirección General de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua.

Los reportes recientes indican que hacia la presa Lázaro Cárdenas se han registrado escurrimientos ligeros derivados de las lluvias, alcanzando un flujo de 4.4 metros cúbicos por segundo, lo que representa un total aproximado de 380 mil metros cúbicos de agua acumulados en las últimas 24 horas.

Actualmente, la presa Lázaro Cárdenas cuenta con un almacenamiento de 1 mil 342 millones de metros cúbicos de agua, ubicándose al 45.40 por ciento de su capacidad máxima operativa, sin que se registren salidas en este momento.

Por su parte, la presa Francisco Zarco mantiene un volumen de 153.6 millones de metros cúbicos, equivalente al 49.68 por ciento de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO), sin entradas reportadas y con una descarga de 2.5 metros cúbicos por segundo.

En el transcurso de las últimas 72 horas, gracias a estos escurrimientos moderados, se estima una captación cercana al millón de metros cúbicos de agua. Como señalan productores laguneros, en esta temporada cualquier aporte resulta valioso.