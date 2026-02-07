Archivo Municipal de Torreón resguarda la memoria histórica de la ciudad

Torreón
/ 7 febrero 2026
    Archivo Municipal de Torreón resguarda la memoria histórica de la ciudad
    Entre los servicios que ofrece están la Biblioteca de Escritores Laguneros, la Mapoteca, Fototeca, Hemeroteca y Audioteca.

Su acervo incluye documentos gubernamentales desde finales del siglo XIX hasta la actualidad

El Archivo Municipal de Torreón “Eduardo Guerra” es el espacio donde se conserva y comparte la memoria histórica de la ciudad, albergando el acervo gubernamental más importante del municipio, que incluye documentos desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, así como mapas, planos, fotografías, libros y otros materiales de gran valor histórico.

Cinthia Gaspar Montero, directora del Archivo Municipal, explicó que la dependencia, ubicada en el corazón del Centro Histórico, se encarga de administrar, preservar y poner al alcance de la ciudadanía los documentos que narran la historia de Torreón mediante diversos servicios y accesos de consulta.

Entre los servicios disponibles se encuentran la consulta de la Biblioteca de Escritores Laguneros, la Mapoteca, la Fototeca, la Hemeroteca y la Audioteca, así como fondos documentales accesibles para investigadores, estudiantes y público en general. Actualmente, el Archivo resguarda cerca de 500 metros lineales de documentos, provenientes de dependencias municipales, fondos particulares y archivos de empresas privadas.

Gaspar Montero destacó que algunos de los fondos más representativos son los de Presidencia, Tlahualilo, la Comisión de Conurbación de La Laguna, Ferrocarril, la Compañía Mantequera de Torreón, Futbol en La Laguna, así como los acervos fotográficos de Beatriz González Navarro de Montemayor, Hartford H. Miller y William Sorke.

En la Mapoteca se conservan los reconocidos planos de Federico Wulff (1887 y 1896), de John William Reed (1901) y los planos oficiales de Torreón de 1908, 1933, 1943, 1952, 1960, 1970, 1980, 1997 y 2010. La Hemeroteca cuenta con ejemplares originales del periódico El Siglo de Torreón de 1970 a 2018, mientras que la Fonoteca reúne grabaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de los Coloquios de Historia Oral de la Comarca Lagunera.

La Biblioteca de Escritores Laguneros es una de las áreas más consultadas por el público, gracias a su amplio catálogo de obras, con especial énfasis en la historia regional de Coahuila y Durango.

El Archivo Municipal de Torreón atiende al público de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, en la calle Acuña 140 Sur. Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 871 716 09 13 o seguir las redes sociales: @ArchivoTRC (X), @ArchivoMunicipalTrc (Facebook) y @archivomunicipaldetorreon (Instagram).

