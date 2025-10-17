Localizan cuerpo de joven torreonense desaparecido en el río Nazas tras intensa búsqueda

LERDO, DGO.- La mañana de este jueves, autoridades de Protección Civil de Lerdo lograron localizar el cuerpo sin vida de Alberto Barajas Zamora, un joven de 18 años residente de la colonia La Merced en Torreón, quien desapareció la tarde del miércoles mientras nadaba en el río Nazas, a la altura del poblado Nuevo Graseros.

El incidente se reportó alrededor de las 16:00 horas del miércoles, cuando ocho jóvenes, todos vecinos de Torreón, visitaban la zona para disfrutar de un paseo recreativo. Según testigos, cuatro de ellos ingresaron al río, y en un momento de distracción, Alberto Barajas se sumergió y no volvió a la superficie. Los acompañantes alertaron a los habitantes locales, quienes a través del comisariado ejidal dieron aviso inmediato a las autoridades.

De manera inmediata se desplegó un operativo de búsqueda que involucró a la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Lerdo, buzos especializados de Buzos Castañeda, voluntarios locales y pescadores del área. Para ampliar la cobertura, se utilizaron embarcaciones, cuerdas de seguridad y drones que sobrevolaron el río. A pesar del esfuerzo, la búsqueda inicial se vio dificultada por la baja visibilidad y la fuerte corriente, lo que obligó a suspender las labores alrededor de las 22:30 horas y retomarlas a las 07:00 horas del jueves.

Después de casi 10 horas de rastreo, el cuerpo de Alberto Barajas fue finalmente localizado cerca del mediodía, alrededor de las 11:45 horas, en las aguas cercanas a la Presa Francisco Zarco. El hallazgo se reportó de inmediato al Agente Investigador del Ministerio Público, quien tomó conocimiento del deceso. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia correspondiente.

La Vicefiscalía General del Estado, Región Laguna, se encargará de los procedimientos legales que corresponden en este tipo de incidentes. Las autoridades destacaron la colaboración de las brigadas de rescate, pescadores y vecinos, que fue clave para localizar al joven y reiteraron su llamado a la población para mantenerse alejada de zonas de riesgo en el río.

(Con información de medios locales)