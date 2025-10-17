Localizan cuerpo de joven torreonense desaparecido en el río Nazas tras intensa búsqueda

Torreón
/ 17 octubre 2025
    Localizan cuerpo de joven torreonense desaparecido en el río Nazas tras intensa búsqueda
    Rescatistas y buzos recorrieron el río Nazas en busca del joven desaparecido. FOTO: CORTESÍA

Tras casi 10 horas de búsqueda en el río Nazas, autoridades localizaron el cuerpo de Alberto Barajas, joven de 18 años reportado como desaparecido

LERDO, DGO.- La mañana de este jueves, autoridades de Protección Civil de Lerdo lograron localizar el cuerpo sin vida de Alberto Barajas Zamora, un joven de 18 años residente de la colonia La Merced en Torreón, quien desapareció la tarde del miércoles mientras nadaba en el río Nazas, a la altura del poblado Nuevo Graseros.

El incidente se reportó alrededor de las 16:00 horas del miércoles, cuando ocho jóvenes, todos vecinos de Torreón, visitaban la zona para disfrutar de un paseo recreativo. Según testigos, cuatro de ellos ingresaron al río, y en un momento de distracción, Alberto Barajas se sumergió y no volvió a la superficie. Los acompañantes alertaron a los habitantes locales, quienes a través del comisariado ejidal dieron aviso inmediato a las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Proyecto ‘Agua Saludable para La Laguna’ planea concluir en enero de 2026

De manera inmediata se desplegó un operativo de búsqueda que involucró a la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Lerdo, buzos especializados de Buzos Castañeda, voluntarios locales y pescadores del área. Para ampliar la cobertura, se utilizaron embarcaciones, cuerdas de seguridad y drones que sobrevolaron el río. A pesar del esfuerzo, la búsqueda inicial se vio dificultada por la baja visibilidad y la fuerte corriente, lo que obligó a suspender las labores alrededor de las 22:30 horas y retomarlas a las 07:00 horas del jueves.

Después de casi 10 horas de rastreo, el cuerpo de Alberto Barajas fue finalmente localizado cerca del mediodía, alrededor de las 11:45 horas, en las aguas cercanas a la Presa Francisco Zarco. El hallazgo se reportó de inmediato al Agente Investigador del Ministerio Público, quien tomó conocimiento del deceso. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia correspondiente.

La Vicefiscalía General del Estado, Región Laguna, se encargará de los procedimientos legales que corresponden en este tipo de incidentes. Las autoridades destacaron la colaboración de las brigadas de rescate, pescadores y vecinos, que fue clave para localizar al joven y reiteraron su llamado a la población para mantenerse alejada de zonas de riesgo en el río.

(Con información de medios locales)

Temas


Búsqueda
Desaparecidos
Fallecimientos

Localizaciones


Durango
Torreón

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La administración del presidente Donald Trump afirma que el gobierno liderado por Nicolás Maduro colabora con el cártel del Tren de Aragua.

¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites
Este espacio llevará los espectáculos, el entretenimiento, la gastronomía y la cultura norteña al próximo nivel, afirmó el gobernador de Coahuila durante la presentación del proyecto.

Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa tiene un impacto positivo en la movilidad urbana y en la economía de las familias.

Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo
Los nómades digitales aprovechan los tiempos de espera en las terminales de transporte para teletrabajar.

¿Cómo poder teletrabajar con wifis públicas en ‘modo seguro’?
La medida forma parte de la propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas.

Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos
true

Se puede decir.. .Que al Senador lo ‘proterotegen’
true

La futilidad ambiciosa
El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022.

Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38