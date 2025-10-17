Proyecto ‘Agua Saludable para La Laguna’ planea concluir en enero de 2026

TORREÓN, COAH.- El proyecto federal “Agua Saludable para La Laguna” avanza con el objetivo de finalizar la instalación de la tubería antes del 15 de diciembre.

Juan Gabriel Riestra Beltrán, director general de Cuencas Centrales del Norte, confirmó que se están realizando trabajos de instalación de tuberías en varios municipios, incluyendo Torreón, Matamoros, San Pedro y Francisco I. Madero, y destacó que la obra ya alcanzó la ruta de Viesca.

El funcionario indicó que la fase de pruebas de la red está programada del 15 de diciembre al 15 de enero, con el fin de que el abasto de agua potable esté completamente listo y pueda ser transferido a los municipios a partir de enero de 2026.

“Estamos dedicados día y noche para lograrlo. Realizaremos pruebas entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, para que en enero de 2026 el suministro esté al 100 por ciento y los municipios puedan contar con agua saludable”, declaró.

Debido a la próxima entrega, Riestra Beltrán mencionó que se han organizado encuentros con el Gobierno del Estado de Coahuila y los cinco municipios involucrados para definir aspectos específicos.

Enfatizó que el éxito del proyecto dependerá de la capacidad de los gobiernos municipales para recibir y gestionar el nuevo suministro.

Señaló que la principal demanda para los ayuntamientos es la medición exhaustiva del volumen de agua que recibirán.

“No se trata solo de entregar agua, sino de saber cómo la van a recibir y qué harán después. Lo que no se mide no se puede administrar; lo que no se administra no podemos controlarlo, y si no lo controlamos, estaremos desperdiciando agua y, por ende, dinero”, concluyó.