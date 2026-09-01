Localizan sin vida a una persona en cerro de Caleras Solares de Torreón, Coahuila

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    Localizan sin vida a una persona en cerro de Caleras Solares de Torreón, Coahuila
    Protección Civil y Bomberos atendió el reporte de una persona localizada sin signos vitales en un cerro de Caleras Solares. CORTESÍA

Protección Civil y Bomberos confirmó la atención del reporte y dio aviso a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones

TORREÓN, COAH.- Una persona fue localizada sin signos vitales la tarde de este martes, en un cerro de la zona de Caleras Solares, en Torreón, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad durante este martes.

Protección Civil y Bomberos de Torreón confirmó oficialmente la atención del reporte y señaló que elementos de la dependencia se trasladaron hasta el sitio para atender la emergencia. Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente la identidad de la persona localizada ni las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

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Al operativo se incorporaron elementos de Seguridad Pública Municipal, personal de Protección Civil del Estado y paramédicos de Cruz Roja, quienes participaron en las acciones correspondientes en el lugar del hallazgo.

Una vez confirmada la ausencia de signos vitales, la Fiscalía General del Estado fue notificada para hacerse cargo de las diligencias e investigaciones. Será la autoridad ministerial la que determine la identidad de la persona y establezca, mediante los procedimientos correspondientes, la causa y las circunstancias de la muerte.

Por ahora, Protección Civil no ha confirmado públicamente que se haya tratado de una caída, un accidente o algún otro tipo de hecho, por lo que cualquier versión sobre la mecánica del fallecimiento deberá ser considerada únicamente como no confirmada hasta que concluya la investigación.

El caso ocurre en una zona cerril de Torreón, donde las condiciones del terreno pueden dificultar el acceso y las labores de los cuerpos de emergencia. La intervención coordinada de las distintas corporaciones permitió atender el reporte y dar paso a las autoridades encargadas de las investigaciones.

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Protección Civil y Bomberos recordó a la población que ante cualquier situación de riesgo debe solicitarse apoyo a través del número de emergencias 911. También se encuentra disponible el teléfono 871-712-00-66 para reportes dirigidos a la dependencia municipal.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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