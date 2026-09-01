Nombran a Evelyn Hernández como nueva titular de Catastro en Torreón

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    Nombran a Evelyn Hernández como nueva titular de Catastro en Torreón
    Evelyn Hernández tendrá a su cargo la coordinación de los procesos catastrales y la atención de los trámites relacionados con bienes inmuebles. SANDRA GÓMEZ

La funcionaria tendrá entre sus tareas la actualización del padrón de bienes inmuebles y la atención de procedimientos relacionados con avalúos y registros

TORREÓN, COAH.- Evelyn Berenice Hernández Tovar fue nombrada este martes como nueva titular de la Dirección de Catastro Municipal de Torreón, como parte de los ajustes realizados dentro de la administración encabezada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

Con la designación, Hernández Tovar se incorpora al frente de la Unidad Catastral Municipal, dependencia encargada de distintos procedimientos relacionados con los bienes inmuebles de la ciudad.

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De acuerdo con la información proporcionada, entre las tareas planteadas para esta nueva etapa se encuentran la revisión de los procedimientos internos y la reducción de los tiempos de respuesta en los trámites que realizan los contribuyentes.

La nueva titular también tendrá a su cargo la coordinación de labores relacionadas con la actualización del padrón de bienes inmuebles del municipio, así como procedimientos de valoración, avalúos y registros del suelo.

El Gobierno Municipal señaló que el nombramiento forma parte de los ajustes realizados en su estructura administrativa y que se busca mejorar la atención y los procesos que se desarrollan en la dependencia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

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Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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