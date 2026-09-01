Nombran a Evelyn Hernández como nueva titular de Catastro en Torreón
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La funcionaria tendrá entre sus tareas la actualización del padrón de bienes inmuebles y la atención de procedimientos relacionados con avalúos y registros
TORREÓN, COAH.- Evelyn Berenice Hernández Tovar fue nombrada este martes como nueva titular de la Dirección de Catastro Municipal de Torreón, como parte de los ajustes realizados dentro de la administración encabezada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.
Con la designación, Hernández Tovar se incorpora al frente de la Unidad Catastral Municipal, dependencia encargada de distintos procedimientos relacionados con los bienes inmuebles de la ciudad.
De acuerdo con la información proporcionada, entre las tareas planteadas para esta nueva etapa se encuentran la revisión de los procedimientos internos y la reducción de los tiempos de respuesta en los trámites que realizan los contribuyentes.
La nueva titular también tendrá a su cargo la coordinación de labores relacionadas con la actualización del padrón de bienes inmuebles del municipio, así como procedimientos de valoración, avalúos y registros del suelo.
El Gobierno Municipal señaló que el nombramiento forma parte de los ajustes realizados en su estructura administrativa y que se busca mejorar la atención y los procesos que se desarrollan en la dependencia.