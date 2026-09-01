Clausuran tres comercios del Mercado Alianza durante operativo en Torreón

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    Clausuran tres comercios del Mercado Alianza durante operativo en Torreón
    Personal de Inspección y Verificación colocó sellos de clausura en tres establecimientos del Mercado Alianza durante las revisiones. SANDRA GÓMEZ

Inspectores municipales revisaron licencias de funcionamiento, certificados de fumigación y tarjetas de salud del personal; otro establecimiento recibió un acta administrativa

TORREÓN, COAH.- Tres establecimientos del Mercado Alianza fueron clausurados y uno más recibió un acta administrativa durante inspecciones realizadas como parte del programa municipal “Orden y Limpieza”.

Las revisiones estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Inspección y Verificación y de Servicios Públicos, que recorrió comercios de esta zona del Centro de Torreón.

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Pablo Fernández Llamas, titular de Inspección y Verificación, informó que durante el operativo se verificó que los establecimientos contaran con licencias de funcionamiento vigentes y certificados de fumigación, además de revisar las tarjetas de salud del personal.

De acuerdo con el funcionario, durante los recorridos realizados en los últimos días fueron detectadas diversas irregularidades que derivaron en la clausura de tres negocios. Sin embargo, no precisó qué incumplimientos fueron encontrados en cada uno de los establecimientos sancionados.

Un cuarto comercio recibió un acta administrativa debido a que parte de su personal carecía de las tarjetas sanitarias requeridas, según informó la dependencia.

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Fernández Llamas señaló que las revisiones se realizan debido a la concentración de comercios y visitantes en el Mercado Alianza y sostuvo que buscan verificar el cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de funcionamiento e higiene.

El funcionario aseguró que la mayoría de los comerciantes mostró disposición para atender las observaciones realizadas por los inspectores y corregir las irregularidades detectadas.

Inspección y Verificación informó que el programa “Orden y Limpieza” continuará con revisiones en zonas comerciales de Torreón con alta afluencia de personas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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