Clausuran tres comercios del Mercado Alianza durante operativo en Torreón

TORREÓN, COAH.- Tres establecimientos del Mercado Alianza fueron clausurados y uno más recibió un acta administrativa durante inspecciones realizadas como parte del programa municipal “Orden y Limpieza”. Las revisiones estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Inspección y Verificación y de Servicios Públicos, que recorrió comercios de esta zona del Centro de Torreón.

Pablo Fernández Llamas, titular de Inspección y Verificación, informó que durante el operativo se verificó que los establecimientos contaran con licencias de funcionamiento vigentes y certificados de fumigación, además de revisar las tarjetas de salud del personal. De acuerdo con el funcionario, durante los recorridos realizados en los últimos días fueron detectadas diversas irregularidades que derivaron en la clausura de tres negocios. Sin embargo, no precisó qué incumplimientos fueron encontrados en cada uno de los establecimientos sancionados. Un cuarto comercio recibió un acta administrativa debido a que parte de su personal carecía de las tarjetas sanitarias requeridas, según informó la dependencia.

Fernández Llamas señaló que las revisiones se realizan debido a la concentración de comercios y visitantes en el Mercado Alianza y sostuvo que buscan verificar el cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de funcionamiento e higiene. El funcionario aseguró que la mayoría de los comerciantes mostró disposición para atender las observaciones realizadas por los inspectores y corregir las irregularidades detectadas. Inspección y Verificación informó que el programa “Orden y Limpieza” continuará con revisiones en zonas comerciales de Torreón con alta afluencia de personas.

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