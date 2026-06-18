Manolo Jiménez anuncia estrategia hídrica para mejorar el abasto en Torreón

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    Manolo Jiménez anuncia estrategia hídrica para mejorar el abasto en Torreón
    El gobernador, Manolo Jiménez, adelantó que en las próximas semanas se dará a conocer una estrategia integral para fortalecer el suministro de agua potable en Torreón. SANDRA GÓMEZ

El Gobernador adelantó una “superinversión” para fortalecer el abasto de agua y respaldar la perforación de nuevos pozos

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que en las próximas semanas se presentará una estrategia integral para fortalecer el sistema de agua potable de Torreón, proyecto que contará con inversión conjunta del Gobierno del Estado y el Municipio.

Luego de inaugurar un nuevo pozo de agua, el mandatario señaló que recientemente sostuvo reuniones con autoridades municipales para definir las prioridades de inversión pública, entre las que destacan el abastecimiento de agua potable y la movilidad.

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”Coincidimos con el Gobierno Municipal en centrar esfuerzos en servicios públicos, con énfasis especial en el agua y la movilidad”, expresó.

Jiménez Salinas explicó que actualmente los equipos técnicos trabajan en la estructuración de las obras hidráulicas que integrarán el proyecto. Indicó que la intención es formalizarlo en el corto plazo y replicar el esquema de coordinación que se ha implementado en otras obras de infraestructura.

Señaló que el objetivo es atender de fondo las necesidades relacionadas con el suministro de agua y mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante la creciente demanda de la población.

NUEVOS POZOS

En relación con la perforación de ocho pozos proyectada por la administración municipal para este año, el Gobernador confirmó que se analizan los mecanismos de financiamiento compartido para concretar las obras.

Aseguró que el Estado respaldará estas acciones con una inversión importante y reiteró que el acceso al agua potable es uno de los principales compromisos de su administración.

”Habrá una superinversión para el agua en Torreón”, afirmó el mandatario, al señalar que se destinarán recursos significativos para fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar el servicio para las familias de la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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