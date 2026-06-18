Torreón es sede de los XXIII Juegos Estatales Deportivos y Culturales para Adultos Mayores 2026

TORREÓN, COAH.- En un ambiente de entusiasmo y convivencia, este jueves fueron inaugurados los Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores 2026, que en su vigésima tercera edición reúnen en Torreón a más de 800 participantes provenientes de las distintas regiones de Coahuila. El evento, organizado por el DIF Coahuila, tiene como objetivo promover el envejecimiento activo, la integración social y el bienestar de las personas adultas mayores a través de actividades deportivas y culturales.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas; la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés; y el encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Torreón, Jorge Luis Cuerda Serna, además de alcaldes y representantes de los sistemas DIF municipales de la entidad. Durante su intervención, Liliana Salinas Valdés destacó que esta justa estatal es resultado de un proceso clasificatorio realizado en los municipios y regiones del estado. “Contamos con más de 800 competidores que demostrarán su talento y habilidades en disciplinas como voleibol, béisbol, fútbol y atletismo, además de actividades culturales como canto y baile. Este encuentro es también un reconocimiento a la valiosa contribución que las personas adultas mayores realizan a nuestra sociedad”, expresó. Asimismo, informó que quienes obtengan los primeros lugares representarán a Coahuila en la etapa nacional, programada para finales de agosto en Tlaxcala.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció el entusiasmo, la disciplina y el ejemplo de vida de las y los participantes, al señalar que su esfuerzo y trayectoria han contribuido al desarrollo del estado. “Su trabajo y dedicación han ayudado a construir el Coahuila que hoy tenemos. Verlos activos, participando y disfrutando de estas competencias nos llena de orgullo”, manifestó. El mandatario destacó además la coordinación entre el DIF Coahuila y los 38 sistemas municipales DIF para hacer posible la realización de este encuentro. Con la inauguración oficial, dieron inicio las competencias deportivas y culturales en diversas sedes de Torreón, donde las personas adultas mayores buscarán obtener su clasificación para representar a Coahuila en la próxima justa nacional.

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