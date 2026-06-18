Torreón es sede de los XXIII Juegos Estatales Deportivos y Culturales para Adultos Mayores 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón es sede de los XXIII Juegos Estatales Deportivos y Culturales para Adultos Mayores 2026
    La ceremonia inaugural fue encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés. SANDRA GÓMEZ

Más de 800 participantes de todas las regiones de Coahuila toman parte en el evento

TORREÓN, COAH.- En un ambiente de entusiasmo y convivencia, este jueves fueron inaugurados los Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores 2026, que en su vigésima tercera edición reúnen en Torreón a más de 800 participantes provenientes de las distintas regiones de Coahuila.

El evento, organizado por el DIF Coahuila, tiene como objetivo promover el envejecimiento activo, la integración social y el bienestar de las personas adultas mayores a través de actividades deportivas y culturales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/manolo-jimenez-respalda-que-selina-bremer-continue-al-frente-del-dif-torreon-GO21490116

La ceremonia inaugural fue encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas; la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés; y el encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Torreón, Jorge Luis Cuerda Serna, además de alcaldes y representantes de los sistemas DIF municipales de la entidad.

Durante su intervención, Liliana Salinas Valdés destacó que esta justa estatal es resultado de un proceso clasificatorio realizado en los municipios y regiones del estado.

“Contamos con más de 800 competidores que demostrarán su talento y habilidades en disciplinas como voleibol, béisbol, fútbol y atletismo, además de actividades culturales como canto y baile. Este encuentro es también un reconocimiento a la valiosa contribución que las personas adultas mayores realizan a nuestra sociedad”, expresó.

Asimismo, informó que quienes obtengan los primeros lugares representarán a Coahuila en la etapa nacional, programada para finales de agosto en Tlaxcala.

$!Los juegos son organizados por el DIF Coahuila para promover el envejecimiento activo y la integración social.
Los juegos son organizados por el DIF Coahuila para promover el envejecimiento activo y la integración social. SANDRA GÓMEZ

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció el entusiasmo, la disciplina y el ejemplo de vida de las y los participantes, al señalar que su esfuerzo y trayectoria han contribuido al desarrollo del estado.

“Su trabajo y dedicación han ayudado a construir el Coahuila que hoy tenemos. Verlos activos, participando y disfrutando de estas competencias nos llena de orgullo”, manifestó.

El mandatario destacó además la coordinación entre el DIF Coahuila y los 38 sistemas municipales DIF para hacer posible la realización de este encuentro.

Con la inauguración oficial, dieron inicio las competencias deportivas y culturales en diversas sedes de Torreón, donde las personas adultas mayores buscarán obtener su clasificación para representar a Coahuila en la próxima justa nacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Relevo y futurismo

Relevo y futurismo
true

Dos bancos para los tentáculos de Andy

true

POLITICÓN: Venta de baterías robadas, un mercado negro en expansión en Saltillo

La orden judicial fue emitida dentro de una carpeta de investigación relacionada con un presunto fraude cometido en perjuicio de una institución financiera donde la señalada habría laborado, de acuerdo con información proporcionada por autoridades ministeriales.

Giran orden de aprehensión por fraude de 2.5 mdp contra presunta maestra del Tec Saltillo
José Antonio De León Fahara, conocido como “El Pepe Fahara”, fue detenido en Monterrey y posteriormente presentado ante la autoridad judicial, que resolvió iniciar el proceso penal en su contra.

Vinculan a proceso a saltillense por feminicidio en grado de tentativa en Nuevo León
Las fotografías fueron compartidas por la propia selección uzbeka a través de sus cuentas oficiales.

‘Mucha suerte en el Mundial’; Uzbekistán deja mensaje de agradecimiento a México

El vicepresidente JD Vance llega para hablar con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca.

Vance, un escéptico de las guerras extranjeras, es el rostro del acuerdo tentativo de Trump con Irán

El presidente Donald Trump durante su gira europea, donde reconoció que las complejas negociaciones con Irán se prolongarán en el tiempo.

Trump exigió la rendición ‘incondicional’ de Irán, pero se llevó una sorpresa