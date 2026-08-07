Manolo Jiménez anuncia plan de pavimentación y bacheo en Torreón para finales de agosto

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    Manolo Jiménez anuncia plan de pavimentación y bacheo en Torreón para finales de agosto
    El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, anunció una ambiciosa inversión en obras de pavimentación y bacheo en Torreón. SANDRA GÓMEZ

El proyecto se llevará a cabo en coordinación con el Gobierno Municipal

TORREÓN, COAH.- A finales de agosto dará inicio una estrategia de pavimentación y repavimentación en Torreón, según dio a conocer el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. El plan se ejecutará en coordinación con el Ayuntamiento local con el propósito de optimizar las vialidades y la infraestructura urbana del municipio.

El titular del Ejecutivo estatal detalló que se encuentran ultimando la planeación técnica del proyecto, incluyendo la selección prioritaria de las arterias viales que se atenderán en la fase inicial de los trabajos.

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“Comenzaremos hacia finales de agosto. Ya estuvimos revisando las intervenciones, analizando los puntos de atención y arrancaremos coordinados con el esquema Mejora Coahuila y el alcalde Miguel Ángel Riquelme”, agregó.

Jiménez Salinas subrayó que esta iniciativa busca agilizar la circulación vial y atender una de las peticiones más recurrentes de la población mediante la rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas zonas de la ciudad.

Asimismo, ratificó el compromiso del Gobierno del Estado de respaldar a la administración municipal frente a los retos del suministro de agua potable, remarcando que la atención a los servicios básicos constituye la máxima prioridad para Torreón.

El Mandatario señaló que mantiene un diálogo permanente con el alcalde sobre los trabajos que ejecuta el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), confirmando que la entidad estatal aportará tanto capital como soporte en las labores operativas.

“Vamos a destinar tanto recursos presupuestales como esfuerzo operativo al tema hídrico de Torreón. Como lo hemos manifestado, hoy en día los servicios públicos son lo primordial”, agregó.

Puntualizó que la administración estatal dará seguimiento a esta etapa del organismo operador para fortalecer la red hidráulica y elevar la calidad del suministro que reciben las y los usuarios.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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