Manolo Jiménez anuncia plan de pavimentación y bacheo en Torreón para finales de agosto

El titular del Ejecutivo estatal detalló que se encuentran ultimando la planeación técnica del proyecto, incluyendo la selección prioritaria de las arterias viales que se atenderán en la fase inicial de los trabajos.

TORREÓN, COAH.- A finales de agosto dará inicio una estrategia de pavimentación y repavimentación en Torreón , según dio a conocer el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. El plan se ejecutará en coordinación con el Ayuntamiento local con el propósito de optimizar las vialidades y la infraestructura urbana del municipio.

“Comenzaremos hacia finales de agosto. Ya estuvimos revisando las intervenciones, analizando los puntos de atención y arrancaremos coordinados con el esquema Mejora Coahuila y el alcalde Miguel Ángel Riquelme”, agregó.

Jiménez Salinas subrayó que esta iniciativa busca agilizar la circulación vial y atender una de las peticiones más recurrentes de la población mediante la rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas zonas de la ciudad.

Asimismo, ratificó el compromiso del Gobierno del Estado de respaldar a la administración municipal frente a los retos del suministro de agua potable, remarcando que la atención a los servicios básicos constituye la máxima prioridad para Torreón.

El Mandatario señaló que mantiene un diálogo permanente con el alcalde sobre los trabajos que ejecuta el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), confirmando que la entidad estatal aportará tanto capital como soporte en las labores operativas.

“Vamos a destinar tanto recursos presupuestales como esfuerzo operativo al tema hídrico de Torreón. Como lo hemos manifestado, hoy en día los servicios públicos son lo primordial”, agregó.

Puntualizó que la administración estatal dará seguimiento a esta etapa del organismo operador para fortalecer la red hidráulica y elevar la calidad del suministro que reciben las y los usuarios.