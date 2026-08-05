Simas-Torreón invertirá 100 mdp en infraestructura hídrica, equipo y nuevos pozos

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    Simas-Torreón invertirá 100 mdp en infraestructura hídrica, equipo y nuevos pozos
    Xavier Herrera afirmó que en mes y medio se podrán en marcha dos nuevos pozos de agua en el oriente de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Xavier Herrera Arroyo, titular de la paramunicipal, adelantó que se adquirirán 25 unidades automotrices y compra de maquinaria especializada

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón comenzó con la planificación para aplicar el fondo extraordinario de 100 millones de pesos asignado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. Este capital se enfocará primordialmente en el mantenimiento correctivo y preventivo de bombas, la compra de parque vehicular y herramientas, además de la perforación de nuevas fuentes de agua.

El titular de la paramunicipal, Xavier Herrera Arroyo, puntualizó que la prioridad radica en optimizar la capacidad operativa de las fuentes de abastecimiento mediante esquemas de mantenimiento que minimicen los paros técnicos y ofrezcan mayor estabilidad en la red domiciliaria.

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De igual forma, adelantó que en breve arrancará la licitación pública para adquirir cerca de 25 unidades automotrices destinadas a las cuadrillas operativas, inspectores y atención ciudadana. El plan de equipamiento abarca también la compra de maquinaria especializada, incluyendo un camión tipo Vactor para las labores de desazolve del drenaje.

Herrera Arroyo detalló que una fracción del presupuesto solventará la dotación de insumos de trabajo y herramientas básicas para las brigadas de campo, tales como uniformes, cascos, varilla, cemento, picos y palas, indispensables para las reparaciones diarias.

Con relación al abasto del vital líquido, precisó que en un lapso aproximado de mes y medio se pondrán en marcha dos nuevos pozos en el sector oriente del municipio, aclarando que se trata de perforaciones inéditas y no de reposiciones o mantenimientos.

En el ámbito financiero, el directivo prevé lograr avances sustanciales durante el presente mes en la regularización de la cartera vencida y en los esquemas de pago negociados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Subrayó que la urgencia principal es normalizar el flujo hídrico en las colonias afectadas por fallas operativas, una meta que estiman alcanzar en el corto plazo a la par de las maniobras de conservación e integración de nueva infraestructura.

Respecto al origen del desabasto, Herrera Arroyo refirió que responde a múltiples factores: el rezago en el mantenimiento técnico, el aumento en la profundidad del bombeo ante el abatimiento de los mantos freáticos y el clima extremoso de la Comarca Lagunera, donde las escasas lluvias limitan la recarga de los acuíferos.

Por último, resaltó que la progresiva conexión de líneas del programa Agua Saludable para La Laguna reforzará el suministro local. Agregó que existe coordinación permanente con los encargados de dicho proyecto federal, el cual ya aporta volumen de agua en el sector poniente de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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