Manolo Jiménez asegura que están resueltos todos los delitos de alto impacto en Coahuila

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    Manolo Jiménez asegura que están resueltos todos los delitos de alto impacto en Coahuila
    El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, destacó que por primera vez Torreón se ubica en la sexta posición de las ciudades más seguras de México. ARCHIVO

Preside Gobernador reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Laguna

TORREÓN, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que hay un avance importante en materia de seguridad en Coahuila, y recalcó que este año “vamos un poquito mejor que en 2025”, teniendo en cuenta que 2025 fue el mejor año de los últimos 30 años.

En el Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Laguna, dijo que de los 25 delitos de alto impacto que ocurren en la entidad, ninguno tiene que ver con la delincuencia organizada y sobre todo, “todos están resueltos”.

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Destacó que de los 100 municipios que el INEGI evalúa a nivel nacional, los 3 municipios del Estado están en el top 6 nacional. “Es un logro muy importante”, comentó.

Mencionó que la última calificación que recibió Torreón es la mejor en la historia. “Es un mensaje para las y los coahuilenses que aquí se aplica la ley, que quien la hace, la paga”, recalcó.

El Mandatario estatal agradeció por el apoyo y la coordinación que existe con la iniciativa privada. “No hay que aflojarle, no hay que echar campanas al vuelo. Siempre hay tuercas que apretar”, dijo.

Además, reconoció que 2025 no fue un año sencillo en materia económica por la incertidumbre mundial, pero aseguró que a pesar de ello, muchas de las inversiones que han llegado al País se están quedando en Coahuila.

“Este mes pasado, abril 2026, reportamos según datos del Seguro Social, 12 mil nuevos empleos. Fuimos el segundo Estado con la mayor generación de empleos directos”, mencionó.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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