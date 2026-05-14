Destaca Manolo Jiménez trabajo en equipo para fortalecer seguridad y desarrollo en Coahuila

En el encuentro, realizado con representantes de distintos niveles de gobierno, organismos ciudadanos e iniciativa privada, se revisaron temas relacionados con seguridad, desarrollo económico, infraestructura y movilidad en la región Sureste del estado.

La estrategia de coordinación entre autoridades, sector empresarial y sociedad civil volvió a ser uno de los principales ejes del Gobierno de Coahuila durante la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional (CONSEDE) Sureste, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario estatal destacó que la colaboración entre instituciones y ciudadanía ha permitido mantener indicadores positivos en materia de seguridad, señalando que Coahuila continúa posicionándose entre las entidades con mejores resultados del país.

Como parte del balance presentado, se informó que, de acuerdo con la más reciente encuesta del INEGI sobre percepción de seguridad, Piedras Negras se mantiene como la segunda ciudad más segura de México y la frontera con mejores indicadores; Saltillo conserva el reconocimiento como la capital más segura del país y, por primera vez, Torreón logró colocarse dentro del top seis nacional.

“Si hay seguridad, hay desarrollo, oportunidades y calidad de vida”, expresó el gobernador al destacar que los resultados son producto del trabajo coordinado entre corporaciones estatales, federales y municipales.

Otro de los temas abordados fue el reforzamiento de operativos en carreteras estratégicas como Los Chorros y la vía Saltillo-Monterrey, donde las autoridades han buscado agilizar la atención de accidentes y reducir los tiempos de cierre en la circulación.

En el plano económico, se expuso que pese a la incertidumbre nacional e internacional, Coahuila mantiene la confianza de inversionistas y continúa atrayendo proyectos industriales y empresariales en distintas regiones del estado.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante abril se generaron más de 12 mil nuevos empleos en la entidad, posicionando a Coahuila como el segundo estado con mayor creación laboral en ese periodo.