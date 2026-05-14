Destaca Manolo Jiménez trabajo en equipo para fortalecer seguridad y desarrollo en Coahuila

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    Destaca Manolo Jiménez trabajo en equipo para fortalecer seguridad y desarrollo en Coahuila
    Manolo Jiménez encabezó la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Sureste para analizar temas prioritarios de seguridad y crecimiento económico. CORTESÍA

Durante la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Sureste, el gobernador Manolo Jiménez resaltó los avances de Coahuila en seguridad, generación de empleo e infraestructura

La estrategia de coordinación entre autoridades, sector empresarial y sociedad civil volvió a ser uno de los principales ejes del Gobierno de Coahuila durante la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional (CONSEDE) Sureste, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En el encuentro, realizado con representantes de distintos niveles de gobierno, organismos ciudadanos e iniciativa privada, se revisaron temas relacionados con seguridad, desarrollo económico, infraestructura y movilidad en la región Sureste del estado.

$!Autoridades estatales destacaron que Saltillo, Torreón y Piedras Negras se mantienen entre las ciudades con mejor percepción de seguridad en México.
Autoridades estatales destacaron que Saltillo, Torreón y Piedras Negras se mantienen entre las ciudades con mejor percepción de seguridad en México. CORTESÍA
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El mandatario estatal destacó que la colaboración entre instituciones y ciudadanía ha permitido mantener indicadores positivos en materia de seguridad, señalando que Coahuila continúa posicionándose entre las entidades con mejores resultados del país.

$!Durante la sesión del CONSEDE Sureste se revisaron avances en infraestructura, movilidad y proyectos estratégicos para la región.
Durante la sesión del CONSEDE Sureste se revisaron avances en infraestructura, movilidad y proyectos estratégicos para la región. CORTESÍA

Como parte del balance presentado, se informó que, de acuerdo con la más reciente encuesta del INEGI sobre percepción de seguridad, Piedras Negras se mantiene como la segunda ciudad más segura de México y la frontera con mejores indicadores; Saltillo conserva el reconocimiento como la capital más segura del país y, por primera vez, Torreón logró colocarse dentro del top seis nacional.

“Si hay seguridad, hay desarrollo, oportunidades y calidad de vida”, expresó el gobernador al destacar que los resultados son producto del trabajo coordinado entre corporaciones estatales, federales y municipales.

Otro de los temas abordados fue el reforzamiento de operativos en carreteras estratégicas como Los Chorros y la vía Saltillo-Monterrey, donde las autoridades han buscado agilizar la atención de accidentes y reducir los tiempos de cierre en la circulación.

En el plano económico, se expuso que pese a la incertidumbre nacional e internacional, Coahuila mantiene la confianza de inversionistas y continúa atrayendo proyectos industriales y empresariales en distintas regiones del estado.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante abril se generaron más de 12 mil nuevos empleos en la entidad, posicionando a Coahuila como el segundo estado con mayor creación laboral en ese periodo.

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$!Empresarios, autoridades y representantes ciudadanos reafirmaron la coordinación regional para fortalecer la seguridad y el desarrollo económico en Coahuila.
Empresarios, autoridades y representantes ciudadanos reafirmaron la coordinación regional para fortalecer la seguridad y el desarrollo económico en Coahuila. CORTESÍA

Durante la sesión también se presentaron avances en proyectos de infraestructura y movilidad, entre ellos la actualización del tren de pasajeros impulsado por el Gobierno federal, obra que contempla participación de proveedores locales.

Manolo Jiménez reiteró que su administración mantendrá la coordinación con todos los sectores para fortalecer la seguridad, el desarrollo económico y la calidad de vida de las familias coahuilenses.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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