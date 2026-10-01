Manolo Jiménez asegura que se aplicará todo el peso de la ley a los culpables del atentado en Torreón

Jiménez Salinas puntualizó que, desde el primer momento en que se reportó la emergencia, se articuló un trabajo conjunto entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública, la administración municipal de Torreón y el DIF Coahuila para gestionar la contingencia y supervisar las indagatorias.

TORREÓN, COAH.- El mandatario estatal de Coahuila , Manolo Jiménez Salinas, sentenció que caerá todo el peso de la ley sobre los dos individuos arrestados como probables autores del ataque ocurrido este jueves en una escuela secundaria de Torreón, suceso que dejó un saldo trágico de una trabajadora administrativa sin vida y cinco personas heridas.

Conforme a los datos preliminares proporcionados al titular del Ejecutivo estatal, los presuntos implicados serían dos exestudiantes del instituto, ambos mayores de edad, los cuales ya se encuentran capturados y bajo investigación por su supuesta intervención en la agresión.

El jefe del Ejecutivo estatal refirió que, hasta ahora, las indagatorias apuntan a que el ataque se perpetró utilizando armas blancas. Asimismo, se registraron detonaciones en el inmueble; sin embargo, precisó que los datos iniciales apuntan a que habrían sido artefactos pirotécnicos, por lo que corresponderá a la Fiscalía esclarecer con exactitud la dinámica de los acontecimientos.

El recuento preliminar confirma el deceso de una colaboradora del área administrativa del colegio, sumando además cinco heridos: tres empleados del sector administrativo y dos estudiantes.

Respecto al posible motivo, Jiménez Salinas apuntó que se indaga si el móvil obedeció a conflictos personales, un posible rechazo o resentimiento, recalcando que será el avance de las pesquisas el que esclarezca las causas y el grado de culpabilidad.

Frente a este suceso, el gobernador enfatizó de manera categórica que las instancias gubernamentales llegarán hasta las últimas consecuencias en contra de los culpables.

Garantizó que los dos sujetos capturados enfrentarán el procedimiento legal pertinente y que la Fiscalía colaborará estrechamente con el Poder Judicial para definir su situación jurídica con estricto apego a derecho.

Afirmó que en territorio coahuilense se cuenta con una capacidad de respuesta institucional expedita ante cualquier evento que vulnere la paz y la armonía social.

Indicó que la entidad destina recursos significativos a la seguridad, la prevención delictiva y la salud mental, sumando esquemas continuos de cercanía y prevención en planteles escolares, aunque admitió que ninguna demarcación está exenta de padecer incidentes tan dolorosos como este.

El Gobernador dio a conocer que, tras el incidente, se pusieron en marcha los protocolos pertinentes y se intensificarán las estrategias orientadas a prevenir la violencia en los centros educativos.

Resaltó que de forma constante se llevan a cabo encuentros y dinámicas con docentes, tutores y alumnos, contando con la intervención de la Secretaría de Educación, el DIF estatal, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública y dependencias preventivas.

Exhortó a no descuidar las acciones y conservar la estrecha colaboración entre dependencias para inhibir expresiones violentas.

Hizo llegar sus condolencias y respaldo absoluto a los deudos de las víctimas, añadiendo que se les brindará acompañamiento integral. Por otro lado, especificó que los heridos ya reciben asistencia médica solventada por la administración estatal.

El mandatario reiteró que las indagatorias seguirán su curso hasta esclarecer a fondo lo sucedido y fincar las responsabilidades a quienes corresponda.

Asimismo, aseveró que la postura de la administración estatal consistirá en mantener una postura firme y decidida frente a cualquier intento de perturbar la estabilidad, el orden y la tranquilidad en Coahuila.