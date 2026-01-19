Martes nublado y con 50 por ciento de probabilidad de lluvia se espera para La Laguna

TORREÓN, COAH.- La Comarca Lagunera enfrentará en los próximos días condiciones de cielo mayormente nublado, temperaturas frescas durante la mañana y la noche, así como la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico, para este martes 20 de enero se espera una probabilidad de lluvia del 50 por ciento, con acumulados cercanos a los cuatro litros por metro cuadrado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados centígrados como mínima y hasta 19 grados como máxima.

El organismo detalló que, aunque el frente frío número 29 no impactará directamente al país al desplazarse sobre el mar Caribe, su masa de aire polar continúa influyendo en el norte de México, lo que mantiene un ambiente frío a muy frío en entidades como Coahuila, con posibilidad de heladas matutinas y bancos de niebla.

Asimismo, se prevé la presencia de vientos de intensidad variable que podrían provocar un descenso adicional en la sensación térmica, principalmente en zonas rurales y áreas abiertas.

El SMN también vigila la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste del país, el cual podría generar rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en Coahuila, Chihuahua y Durango.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar precauciones durante las primeras horas del día, mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y considerar posibles afectaciones a la movilidad, especialmente en puntos con baja visibilidad.