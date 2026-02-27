Matamoros de manteles largos: Manolo Jiménez arranca los festejos por el Centenario

Torreón
/ 27 febrero 2026
    La develación del logotipo oficial marca el inicio de una serie de obras y eventos culturales para el municipio. SANDRA GÓMEZ

Como parte de las celebraciones, el Gobierno de Coahuila anunció un festival masivo para el 29 de abril con la presentación de Grupo Pesado, Banda Jerez y Tropicalísimo Apache

MATAMOROS, COAH. – En el primer minuto de este 27 de febrero, la Plaza Principal de Matamoros se transformó en el epicentro del orgullo lagunero. Entre fuegos artificiales, el eco de “Las Mañanitas” y el calor de cientos de ciudadanos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Ángel Ramírez López dieron el banderazo oficial a las celebraciones por los 100 años de la ciudad.

La ceremonia no solo marcó un hito cronológico, sino el inicio de lo que el mandatario estatal calificó como una “pachanga de un año”, diseñada para honrar la identidad de un municipio clave para el desarrollo de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo caso de sarampión en Coahuila; el número total asciende a cinco

$!El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Miguel Ángel Ramírez develaron la placa oficial por los 100 años de la ciudad.
El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Miguel Ángel Ramírez develaron la placa oficial por los 100 años de la ciudad. SANDRA GÓMEZ

El acto central consistió en la develación de una placa conmemorativa y el logotipo oficial del Centenario. Durante el evento, Jiménez Salinas subrayó la importancia de Matamoros en el tejido estatal, asegurando que su administración trabajará codo a codo con el ayuntamiento para que este aniversario se traduzca en beneficios tangibles para la población.

”Fue un gran honor iniciar con nuestra gente los festejos de los cien años de este gran municipio. Todo el año estaremos celebrando y tenemos muchas sorpresas preparadas”, afirmó el gobernador ante una plaza abarrotada.

Por su parte, el alcalde Miguel Ángel Ramírez, visiblemente emocionado, rindió tributo a las generaciones pasadas: “Llegar a los 100 años ha sido tarea de hombres y mujeres valientes. Más allá de ser alcalde, como ser humano digo: ¡Es un orgullo ser de Matamoros!”.

$!Autoridades estatales y municipales encabezaron el arranque de la cartelera artística que iniciará en el mes de abril.
Autoridades estatales y municipales encabezaron el arranque de la cartelera artística que iniciará en el mes de abril. SANDRA GÓMEZ

CARTELERA DEL CENTENARIO

Para cerrar con broche de oro la jornada inaugural, el gobernador anunció el primer gran evento masivo de la cartelera del Centenario. Se trata de un festival musical programado para el 29 de abril, que promete reunir a miles de laguneros con una alineación de lujo:

- Grupo Pesado
- Banda Jerez
- Tropicalísimo Apache

Al evento asistieron figuras clave de la política regional, como el diputado local Raúl Onofre y el subsecretario de Transporte, Fernando Simón Gutiérrez, además de representantes de la sociedad civil y el cabildo municipal. Ellos atestiguaron el inicio de una agenda que incluirá cultura, tradición y entrega de obras públicas a lo largo de 2026.

Con este arranque, Matamoros no solo celebra su pasado, sino que proyecta un año de consolidación como uno de los pilares de la Región Laguna.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

