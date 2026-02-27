Matamoros de manteles largos: Manolo Jiménez arranca los festejos por el Centenario

MATAMOROS, COAH. – En el primer minuto de este 27 de febrero, la Plaza Principal de Matamoros se transformó en el epicentro del orgullo lagunero. Entre fuegos artificiales, el eco de “Las Mañanitas” y el calor de cientos de ciudadanos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Miguel Ángel Ramírez López dieron el banderazo oficial a las celebraciones por los 100 años de la ciudad. La ceremonia no solo marcó un hito cronológico, sino el inicio de lo que el mandatario estatal calificó como una “pachanga de un año”, diseñada para honrar la identidad de un municipio clave para el desarrollo de Coahuila. TE PUEDE INTERESAR: Nuevo caso de sarampión en Coahuila; el número total asciende a cinco

El acto central consistió en la develación de una placa conmemorativa y el logotipo oficial del Centenario. Durante el evento, Jiménez Salinas subrayó la importancia de Matamoros en el tejido estatal, asegurando que su administración trabajará codo a codo con el ayuntamiento para que este aniversario se traduzca en beneficios tangibles para la población. ”Fue un gran honor iniciar con nuestra gente los festejos de los cien años de este gran municipio. Todo el año estaremos celebrando y tenemos muchas sorpresas preparadas”, afirmó el gobernador ante una plaza abarrotada. Por su parte, el alcalde Miguel Ángel Ramírez, visiblemente emocionado, rindió tributo a las generaciones pasadas: “Llegar a los 100 años ha sido tarea de hombres y mujeres valientes. Más allá de ser alcalde, como ser humano digo: ¡Es un orgullo ser de Matamoros!”.

CARTELERA DEL CENTENARIO Para cerrar con broche de oro la jornada inaugural, el gobernador anunció el primer gran evento masivo de la cartelera del Centenario. Se trata de un festival musical programado para el 29 de abril, que promete reunir a miles de laguneros con una alineación de lujo: - Grupo Pesado

- Banda Jerez

- Tropicalísimo Apache Al evento asistieron figuras clave de la política regional, como el diputado local Raúl Onofre y el subsecretario de Transporte, Fernando Simón Gutiérrez, además de representantes de la sociedad civil y el cabildo municipal. Ellos atestiguaron el inicio de una agenda que incluirá cultura, tradición y entrega de obras públicas a lo largo de 2026. Con este arranque, Matamoros no solo celebra su pasado, sino que proyecta un año de consolidación como uno de los pilares de la Región Laguna.

