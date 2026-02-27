Nuevo caso de sarampión en Coahuila; el número total asciende a cinco

La Secretaría de Salud Federal confirmó que, durante esta semana, se registró un nuevo contagio de sarampión en Coahuila, elevando la cifra total a cinco casos positivos en el estado. Este incremento coincide con un repunte en el número de casos sospechosos, los cuales pasaron de 79, registrados al 23 de febrero, a 89 reportes bajo investigación al corte del 26 de febrero.

BROTE FAMILIAR EN SAN PEDRO

De acuerdo con los reportes oficiales estatales, al menos cuatro de los cinco contagios detectados pertenecen a un mismo núcleo familiar que reside en la colonia Mayrán, en el municipio de San Pedro, Coahuila. El perfil de los afectados en este brote incluye a una bebé menor de un año, un adolescente, su novia y el abuelo de la menor.

A pesar de la preocupación por el brote, la Secretaría de Salud estatal informó que los cuatro integrantes de esta familia se encuentran clínicamente estables. Respecto al quinto caso confirmado esta semana, aún se desconoce el municipio al que pertenece el paciente, así como su género y edad.

Es importante mencionar que, según el reporte de la Secretaría de Salud Federal, no se han registrado decesos por esta enfermedad en territorio coahuilense.

MÉXICO: LÍDER EN CONTAGIOS EN AMÉRICA

La situación en Coahuila se enmarca en una alerta continental por brotes de sarampión, siendo México el país que encabeza el mayor número de casos en toda América. A nivel nacional, las cifras son alarmantes: en lo que va del año se han contabilizado 4,966 casos confirmados y cinco fallecimientos derivados de esta enfermedad.

POBLACIÓN VULNERABLE Y LLAMADO A LA VACUNACIÓN

La vigilancia epidemiológica ha revelado que el sarampión está afectando principalmente a los bebés menores de un año, seguidos por el grupo de niños de 1 a 4 años de edad. No obstante, las autoridades han detectado contagios en jóvenes de 25 a 29 años y, en menor medida, en adultos mayores de 65 años.

Ante este panorama, las autoridades de salud emitieron un llamado urgente para actualizar los esquemas de vacunación. Se exhorta a los padres de familia a aplicar la dosis a los menores y a los adultos menores de 49 años que no recuerden si cuentan con su esquema completo a acudir a las unidades de salud. Las autoridades recordaron que, si bien el sarampión es prevenible, la falta de inmunización puede derivar en complicaciones graves.

SÍNTOMAS PRINCIPALES

Según el IMSS, el sarampión se caracteriza por:<br /> - Fiebre alta.

- Tos seca y secreción nasal.

- Conjuntivitis y manchas blancas en la boca.

- Sarpullido rojo que inicia en cara y cuello y se extiende al resto del cuerpo.