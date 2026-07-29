Miguel Riquelme respalda evaluación individual de Torreón y Gómez Palacio en la ENSU
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El Alcalde considera válido mantener la medición metropolitana, pero sostiene que cada municipio debe conocer sus propios indicadores
TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, se pronunció a favor de que Torreón y Gómez Palacio sean evaluados de manera individual dentro de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), al considerar que cada municipio debe contar con indicadores propios que permitan conocer con mayor precisión la percepción ciudadana en materia de seguridad.
El Presidente Municipal coincidió con la postura expresada por la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, respecto a la conveniencia de que ambas ciudades tengan una medición independiente, aun cuando formen parte de una misma zona metropolitana.
Riquelme Solís señaló que también resulta válido que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presente resultados conjuntos de la Zona Metropolitana de La Laguna, debido a la dinámica económica, social y territorial que comparten Torreón y Gómez Palacio.
Sin embargo, consideró importante que cada Gobierno Municipal pueda observar por separado su desempeño y contar con una evaluación que refleje de manera particular las condiciones de seguridad percibidas por sus habitantes.
“Si juntan a Torreón con Gómez Palacio como zona metropolitana y se presenta una estadística, también es válida por la competitividad que tiene la Comarca Lagunera, pero también es válido que cada municipio observe su justa evaluación”, expresó.
En el caso de Torreón, destacó que los resultados obtenidos han sido positivos, mientras que una medición específica para Gómez Palacio podría igualmente arrojar indicadores relevantes que permitan conocer sus avances y áreas de oportunidad.