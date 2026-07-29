Miguel Riquelme respalda evaluación individual de Torreón y Gómez Palacio en la ENSU

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Torreón
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    Miguel Riquelme respalda evaluación individual de Torreón y Gómez Palacio en la ENSU
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme consideró que Torreón y Gómez Palacio deben contar con mediciones independientes dentro de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. ARCHIVO

El Alcalde considera válido mantener la medición metropolitana, pero sostiene que cada municipio debe conocer sus propios indicadores

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, se pronunció a favor de que Torreón y Gómez Palacio sean evaluados de manera individual dentro de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), al considerar que cada municipio debe contar con indicadores propios que permitan conocer con mayor precisión la percepción ciudadana en materia de seguridad.

El Presidente Municipal coincidió con la postura expresada por la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, respecto a la conveniencia de que ambas ciudades tengan una medición independiente, aun cuando formen parte de una misma zona metropolitana.

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Riquelme Solís señaló que también resulta válido que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presente resultados conjuntos de la Zona Metropolitana de La Laguna, debido a la dinámica económica, social y territorial que comparten Torreón y Gómez Palacio.

Sin embargo, consideró importante que cada Gobierno Municipal pueda observar por separado su desempeño y contar con una evaluación que refleje de manera particular las condiciones de seguridad percibidas por sus habitantes.

“Si juntan a Torreón con Gómez Palacio como zona metropolitana y se presenta una estadística, también es válida por la competitividad que tiene la Comarca Lagunera, pero también es válido que cada municipio observe su justa evaluación”, expresó.

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En el caso de Torreón, destacó que los resultados obtenidos han sido positivos, mientras que una medición específica para Gómez Palacio podría igualmente arrojar indicadores relevantes que permitan conocer sus avances y áreas de oportunidad.

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Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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