Libre tránsito de taxis entre Torreón y Gómez Palacio deberá sujetarse a reglas de seguridad: Riquelme

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    Libre tránsito de taxis entre Torreón y Gómez Palacio deberá sujetarse a reglas de seguridad: Riquelme
    El alcalde indicó que aún no existe una autorización definitiva para permitir la libre circulación de taxis. SANDRA GÓMEZ

Cualquier acuerdo sobre movilidad metropolitana deberá ser avalado por los alcaldes de ambas ciudades y cumplir con la normatividad vigente

TORREÓN, COAH.– El libre tránsito de taxis entre Torreón y Gómez Palacio no puede aplicarse de manera automática ni permitir que las unidades circulen sin restricciones, recojan pasaje o queden exentas de revisiones, advirtió el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

El edil señaló que cualquier acuerdo de carácter metropolitano relacionado con el transporte público deberá ser analizado y avalado por los presidentes municipales de ambas ciudades, además de apegarse a las disposiciones legales vigentes en cada entidad.

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Riquelme Solís aseguró que existe disposición para revisar mecanismos que faciliten la movilidad de los usuarios entre Coahuila y Durango; sin embargo, enfatizó que los vehículos que ingresen al territorio coahuilense deberán cumplir con las reglas jurídicas y los criterios de seguridad establecidos en el estado.

“Quien entra a Coahuila es bajo las reglas y las bases jurídicas del Estado”, puntualizó al referirse a la posibilidad de establecer un esquema de mayor flexibilidad para la circulación de taxis entre ambas ciudades.

Explicó que, antes de concretar cualquier acuerdo, los gobiernos municipales deberán definir criterios específicos y posteriormente incorporarlos a los reglamentos correspondientes.

El presidente municipal indicó que hasta el momento no ha sido convocado personalmente a una reunión para autorizar el libre tránsito de taxis. Detalló que únicamente se solicitó la participación del director de Transporte Público y del regidor presidente de la Comisión de Transporte del Cabildo de Torreón, quienes, aclaró, no cuentan por sí solos con facultades para tomar una determinación definitiva.

Reconoció que la propuesta es viable y que algunos planteamientos buscan atender las dificultades que enfrentan usuarios que requieren trasladarse entre Torreón y Gómez Palacio. No obstante, recordó que las restricciones actuales al transporte público entre ambas ciudades surgieron como parte de estrategias de seguridad implementadas ante hechos delictivos registrados en la región.

Señaló que en años anteriores algunas unidades de taxi estuvieron relacionadas con actividades ilícitas, situación que llevó a establecer limitaciones para el ingreso y circulación de vehículos de alquiler entre ambos municipios.

Por ello, consideró necesario que cualquier modificación a las reglas actuales sea revisada con las instituciones encargadas de la seguridad regional.

El alcalde informó que continuará trabajando con el Mando Especial de La Laguna para impulsar la homologación de reglamentos metropolitanos, no solamente en materia de transporte público, sino también en temas como alcoholes, horarios y otras disposiciones que impactan en la convivencia de la zona conurbada.

Destacó que Torreón ha promovido históricamente la coordinación con municipios vecinos, aunque reiteró que cualquier acuerdo deberá construirse mediante procesos institucionales y con la participación de las autoridades competentes.

Añadió que las gestiones realizadas ante el Mando Especial de La Laguna, con la participación de organismos empresariales como Canacintra Gómez Palacio, pueden servir como base para generar acuerdos; sin embargo, la decisión final deberá contar con el respaldo de los alcaldes de Torreón y Gómez Palacio.

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Riquelme Solís afirmó que existen argumentos para facilitar los traslados metropolitanos, pero insistió en que la movilidad debe mantenerse alineada con los criterios de seguridad y legalidad vigentes en Coahuila.

“Se puede llegar a acuerdos”, expresó, al reiterar que cualquier modificación al esquema de circulación de taxis entre ambas entidades deberá garantizar el orden y la seguridad de los usuarios.

Por otra parte, el alcalde avaló el acuerdo alcanzado por el Mando Especial de La Laguna y organismos empresariales para evitar que ciudadanos sean molestados o amenazados con el traslado de sus vehículos a corralones durante revisiones relacionadas con el Registro Público Vehicular (REPUVE), derivado de la falta de actualización de la plataforma.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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