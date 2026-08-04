Modernizan la Dirección de Pensiones de Torreón con digitalización de trámites y renovadas instalaciones

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    Modernizan la Dirección de Pensiones de Torreón con digitalización de trámites y renovadas instalaciones
    Arturo Rangel Aguirre informó que el nuevo sistema digital permitirá agilizar la autorización y el depósito de créditos sin necesidad de realizar trámites presenciales. SANDRA GÓMEZ

La Dirección de Pensiones de Torreón implementará un sistema digital para agilizar la gestión de créditos y avanza en la modernización de sus instalaciones con tecnología sustentable

TORREÓN, COAH.- Hacia el último trimestre del año, la Dirección de Pensiones de Torreón pondrá en marcha un sistema digital para la solicitud y asignación de créditos personales, hipotecarios y de remodelación de hogar. La iniciativa busca optimizar los tiempos de respuesta y prescindir de la expedición de cheques físicos, según dio a conocer el titular de la entidad, Arturo Rangel Aguirre.

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Con esta modalidad, el personal afiliado podrá gestionar su trámite en línea a través del portal oficial. Una vez aprobada la petición, los fondos se depositarán por transferencia a la cuenta del beneficiario, garantizando rapidez y evitando traslados del usuario.

”Buscamos la actualización tecnológica para simplificar la atención. La meta es que el empleado envíe su petición, reciba la validación y cuente con el depósito en su tarjeta sin requerir desplazamientos ni ausentarse de sus labores”, destacó Rangel Aguirre.

El directivo señaló que el software se encuentra en etapa de pruebas piloto con miras a su implementación formal a corto plazo, integrándose a las acciones globales de reestructuración operativa de la institución.

En paralelo, el organismo municipal ultima los detalles de la rehabilitación total de su sede. La obra representó un costo aproximado de 1.6 millones de pesos y constituye la intervención de infraestructura más relevante que registra el inmueble en más de dos décadas.

Las modificaciones abarcaron el reemplazo de tablaroca por paneles de vidrio para generar espacios más abiertos, renovación de sanitarios y pisos, cambios en la fachada, edificación de una bodega externa, así como la incorporación de mobiliario, infraestructura informática y un salón de reuniones.

A la par, se implementaron celdas solares, una subestación energética y tecnología para el consumo responsable de agua. Dichas mejoras redujeron los costos de luz en un 70 por ciento, perfilando al edificio hacia la acreditación de Oficina Verde que otorga la Secretaría de Medio Ambiente del Estado.

Rangel Aguirre concluyó que este proyecto integral está diseñado para dignificar el servicio que reciben los 4 mil 500 derechohabientes, apostando por la efectividad operativa, espacios confortables y herramientas digitales avanzadas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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