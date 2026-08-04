Dan más de nueve años de prisión a traficante de migrantes en Coahuila

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de nueve años, siete meses y seis días de prisión contra Raúl “N”, al encontrarlo responsable del delito de tráfico de personas extranjeras, luego de ser detenido mientras transportaba a 26 migrantes que buscaban ingresar de manera ilegal a Estados Unidos. La resolución fue emitida por un Juez Especializado durante un procedimiento abreviado, tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada de Control Regional en Coahuila, las cuales acreditaron la responsabilidad penal del imputado.

Además de la pena privativa de la libertad, el juzgador impuso al sentenciado una multa equivalente a seis mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). De acuerdo con la FGR, la detención de Raúl “N” fue realizada por elementos de la Guardia Nacional, quienes durante labores de seguridad y prevención interceptaron un vehículo tipo Urban en la colonia Las Cumbres, en Piedras Negras.

La #TrataDePersonas es un problema mundial que priva de su dignidad a millones de personas. #Denuncia a quien o quienes cometen este delito: #FEVIMTRA. pic.twitter.com/65rseep9DB — FGR México (@FGRMexico) August 4, 2026

En la unidad viajaban 26 personas extranjeras que presuntamente pretendían cruzar de manera irregular hacia territorio estadounidense.

La dependencia federal destacó que el fallo judicial deriva de la integración de la carpeta de investigación y del trabajo coordinado entre el Ministerio Público Federal y la Guardia Nacional para combatir el tráfico ilícito de personas. La FGR reiteró que continuará con la investigación y persecución de los delitos de competencia federal e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar de manera anónima cualquier actividad ilícita a través de los números de atención disponibles en las distintas sedes de la Fiscalía Federal en Coahuila.