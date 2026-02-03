Modernizan trámites del Registro Civil en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de facilitar y agilizar la obtención de documentos oficiales, el Gobierno del Estado de Coahuila en coordinación con la administración municipal de Torreón puso en operación dos nuevos cajeros inteligentes para la expedición de actas del Registro Civil en la planta baja de la Presidencia Municipal.

A través de estos módulos, la ciudadanía puede tramitar actas estatales de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción en un tiempo estimado menor a tres minutos, lo que representa una alternativa rápida y eficiente frente a los procesos tradicionales.

Cristian López Chávez, titular de la Dirección de Atención Ciudadana, informó que los cajeros utilizan papel federal autorizado y cuentan con medidas de seguridad como códigos QR y cadenas de validación, lo que garantiza la autenticidad de los documentos emitidos.

Además de la rapidez del servicio, destacó que las tarifas son preferenciales y más bajas en comparación con las oficialías externas, lo que contribuye a apoyar la economía de las familias, particularmente durante la actual temporada de inscripciones escolares.

Los módulos operan de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 16:00 horas, y forman parte de las acciones de modernización administrativa impulsadas por el estado y el municipio para mejorar la atención ciudadana.