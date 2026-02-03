Modernizan trámites del Registro Civil en Torreón

Torreón
/ 3 febrero 2026
    Modernizan trámites del Registro Civil en Torreón
    Los nuevos módulos permiten obtener actas en menos de tres minutos. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Instalan cajeros inteligentes en la Presidencia Municipal para la expedición rápida de actas oficiales

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de facilitar y agilizar la obtención de documentos oficiales, el Gobierno del Estado de Coahuila en coordinación con la administración municipal de Torreón puso en operación dos nuevos cajeros inteligentes para la expedición de actas del Registro Civil en la planta baja de la Presidencia Municipal.

A través de estos módulos, la ciudadanía puede tramitar actas estatales de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción en un tiempo estimado menor a tres minutos, lo que representa una alternativa rápida y eficiente frente a los procesos tradicionales.

Cristian López Chávez, titular de la Dirección de Atención Ciudadana, informó que los cajeros utilizan papel federal autorizado y cuentan con medidas de seguridad como códigos QR y cadenas de validación, lo que garantiza la autenticidad de los documentos emitidos.

Además de la rapidez del servicio, destacó que las tarifas son preferenciales y más bajas en comparación con las oficialías externas, lo que contribuye a apoyar la economía de las familias, particularmente durante la actual temporada de inscripciones escolares.

Los módulos operan de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 16:00 horas, y forman parte de las acciones de modernización administrativa impulsadas por el estado y el municipio para mejorar la atención ciudadana.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

