Saltillo firma compromiso por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 25 febrero 2026
    Saltillo firma compromiso por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres
    Autoridades municipales y representantes del DIF participaron en el evento. CORTESÍA

El acuerdo busca generar entornos seguros e incluyentes para este sector

El Gobierno Municipal de Saltillo, en coordinación con la industria privada y diversas instituciones educativas, firmó un compromiso conjunto para promover la igualdad y erradicar la violencia hacia las mujeres en los distintos entornos laborales y académicos de la ciudad.

En representación del alcalde Javier Díaz González, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, reconoció a las instituciones participantes por sumarse a esta iniciativa y asumir un papel activo en la construcción de espacios seguros.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Javier Díaz, segundo alcalde de capital con mayor aprobación ciudadana

“Desde el inicio de esta administración, el alcalde Javier Díaz ha implementado políticas públicas de prevención, protección y atención integral a la violencia de género, así como la implementación de programas de empoderamiento para mujeres”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de que las organizaciones promuevan entornos incluyentes, establezcan protocolos de actuación, impulsen la igualdad salarial y de oportunidades, fomenten la capacitación permanente y cuenten con mecanismos de denuncia bajo una política de cero tolerancia hacia la violencia.

“Reiteramos nuestra disposición para coordinar esfuerzos y acciones con el objetivo de mantener a nuestra capital como la ciudad más fuerte, segura y competitiva”, agregó.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, subrayó que la firma representa un avance significativo hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

$!La titular del Instituto Municipal de las Mujeres destacó el compromiso como un paso hacia una sociedad más justa.
La titular del Instituto Municipal de las Mujeres destacó el compromiso como un paso hacia una sociedad más justa. CORTESÍA

“No es solo un acto protocolario, es la expresión pública de una voluntad compartida de transformar nuestra comunidad a través del respeto, la dignidad y la igualdad. Celebramos que la industria privada y las instituciones educativas se sumen a este gran proyecto, entendiendo que la prevención de la violencia requiere de trabajo coordinado, constante y comprometido”, expresó.

Añadió que, de manera mensual, se desarrollarán acciones conjuntas como capacitaciones, campañas de sensibilización y espacios de reflexión para fortalecer una cultura de paz e igualdad.

En representación del sector empresarial, Edna Salazar, gerente de relaciones laborales de Lenox Saltillo, señaló que el desarrollo también debe medirse por el impacto social que generan las empresas.

TE PUEDE INTERESAR: Amplía Saltillo red de videovigilancia; instala 500 nuevas cámaras de reconocimiento facial y supera las 2 mil

“No puede haber crecimiento si no existen espacios seguros, libres de violencia y de discriminación. Agradecemos al Municipio de Saltillo y al alcalde Javier Díaz por la invitación y por impulsar este tipo de alianzas que nos permiten fortalecer la política y convertir nuestros centros de trabajo en espacios de respeto y oportunidades”, comentó.

En el evento también estuvieron presentes la regidora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad, Karla Daniela Ramos Macías, así como Tania Moreira, coordinadora de Mujeres en el DIF Saltillo, en representación de Luly López Naranjo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Igualdad
Mujeres
Violencia De Género

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Kemchs - Misión inconclusa

Misión inconclusa
true

AMLO se puso autocrítico en su mudanza
true

POLITICÓN: ¡Adiós a los liderazgos longevos! Una nueva CTM propone el coahuilense Tereso Medina
La camioneta Dodge Durango quedó fuera del camino tras el impacto lateral.

Impacto lateral entre camioneta y automóvil deja dos personas sin vida en Ramos Arizpe
Un auto quemado junto a un negocio dañado, un día después de que el ejército mexicano matara a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, en Guadalajara, Jalisco.

¿Qué han logrado 60 años de guerra contra las drogas?
l acuerdo busca vincular la formación académica con el ámbito deportivo profesional.

Firman Saraperos y UANE acuerdo de colaboración académica y deportiva
Ofrendas de flores, velas, fotos y billetes de dólar en un santuario dedicado a Jesús Malverde, un “narcosanto”, en Culiacán.

Lo que hay que saber sobre los cárteles que operan en México
El Kremlin ha recurrido a incentivos financieros masivos para atraer reclutas; este cartel en Moscú ofrece pagos de hasta 5,2 millones de rublos por el primer año de servicio por contrato.

Rusia ha arriesgado su estabilidad económica por la guerra