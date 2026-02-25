Saltillo firma compromiso por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres

El Gobierno Municipal de Saltillo, en coordinación con la industria privada y diversas instituciones educativas, firmó un compromiso conjunto para promover la igualdad y erradicar la violencia hacia las mujeres en los distintos entornos laborales y académicos de la ciudad.

En representación del alcalde Javier Díaz González, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, reconoció a las instituciones participantes por sumarse a esta iniciativa y asumir un papel activo en la construcción de espacios seguros.

“Desde el inicio de esta administración, el alcalde Javier Díaz ha implementado políticas públicas de prevención, protección y atención integral a la violencia de género, así como la implementación de programas de empoderamiento para mujeres”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de que las organizaciones promuevan entornos incluyentes, establezcan protocolos de actuación, impulsen la igualdad salarial y de oportunidades, fomenten la capacitación permanente y cuenten con mecanismos de denuncia bajo una política de cero tolerancia hacia la violencia.

“Reiteramos nuestra disposición para coordinar esfuerzos y acciones con el objetivo de mantener a nuestra capital como la ciudad más fuerte, segura y competitiva”, agregó.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, subrayó que la firma representa un avance significativo hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.