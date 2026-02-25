Saltillo firma compromiso por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El acuerdo busca generar entornos seguros e incluyentes para este sector
El Gobierno Municipal de Saltillo, en coordinación con la industria privada y diversas instituciones educativas, firmó un compromiso conjunto para promover la igualdad y erradicar la violencia hacia las mujeres en los distintos entornos laborales y académicos de la ciudad.
En representación del alcalde Javier Díaz González, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, reconoció a las instituciones participantes por sumarse a esta iniciativa y asumir un papel activo en la construcción de espacios seguros.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Javier Díaz, segundo alcalde de capital con mayor aprobación ciudadana
“Desde el inicio de esta administración, el alcalde Javier Díaz ha implementado políticas públicas de prevención, protección y atención integral a la violencia de género, así como la implementación de programas de empoderamiento para mujeres”, señaló.
Asimismo, destacó la importancia de que las organizaciones promuevan entornos incluyentes, establezcan protocolos de actuación, impulsen la igualdad salarial y de oportunidades, fomenten la capacitación permanente y cuenten con mecanismos de denuncia bajo una política de cero tolerancia hacia la violencia.
“Reiteramos nuestra disposición para coordinar esfuerzos y acciones con el objetivo de mantener a nuestra capital como la ciudad más fuerte, segura y competitiva”, agregó.
Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, subrayó que la firma representa un avance significativo hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
“No es solo un acto protocolario, es la expresión pública de una voluntad compartida de transformar nuestra comunidad a través del respeto, la dignidad y la igualdad. Celebramos que la industria privada y las instituciones educativas se sumen a este gran proyecto, entendiendo que la prevención de la violencia requiere de trabajo coordinado, constante y comprometido”, expresó.
Añadió que, de manera mensual, se desarrollarán acciones conjuntas como capacitaciones, campañas de sensibilización y espacios de reflexión para fortalecer una cultura de paz e igualdad.
En representación del sector empresarial, Edna Salazar, gerente de relaciones laborales de Lenox Saltillo, señaló que el desarrollo también debe medirse por el impacto social que generan las empresas.
TE PUEDE INTERESAR: Amplía Saltillo red de videovigilancia; instala 500 nuevas cámaras de reconocimiento facial y supera las 2 mil
“No puede haber crecimiento si no existen espacios seguros, libres de violencia y de discriminación. Agradecemos al Municipio de Saltillo y al alcalde Javier Díaz por la invitación y por impulsar este tipo de alianzas que nos permiten fortalecer la política y convertir nuestros centros de trabajo en espacios de respeto y oportunidades”, comentó.
En el evento también estuvieron presentes la regidora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad, Karla Daniela Ramos Macías, así como Tania Moreira, coordinadora de Mujeres en el DIF Saltillo, en representación de Luly López Naranjo.