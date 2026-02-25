C4 recibe más de 20 llamadas falsas de emergencia en Monclova; advierten sanciones

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 25 febrero 2026
    C4 recibe más de 20 llamadas falsas de emergencia en Monclova; advierten sanciones
    Emmanuel Gallegos, advirtió que los bromistas podrían ser sancionados. LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

COMPARTIR

TEMAS


Bromas

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


C4

Personal del C4 revisa historial de los números desde donde se hacen las llamadas

MONCLOVA, COAH.- Más de 20 llamadas falsas de emergencia han sido registradas en lo que va del año en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), lo que ha generado movilizaciones innecesarias de corporaciones como Bomberos y cuerpos de seguridad, informó el coordinador regional, Emmanuel Gallegos.

El funcionario de Monclova explicó que, conforme al protocolo nacional del 911, todas las llamadas que ingresan deben ser atendidas, registradas y canalizadas, sin excepción, lo que implica la activación de unidades incluso cuando posteriormente se confirma que se trata de reportes falsos.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral no impactará de forma inmediata en proceso de Coahuila: IEC

Señaló que, como parte del seguimiento, el personal del C4 revisa el historial de los números desde donde se realizan las llamadas para verificar si existen antecedentes de reportes similares, lo que permite detectar reincidencias.

Gallegos indicó que este tipo de conductas sí están contempladas dentro del Código Penal de Coahuila, por lo que pueden aplicarse sanciones a quienes hagan mal uso del sistema de emergencias.

Detalló que un porcentaje considerable de estas llamadas proviene de menores de edad o de números sin chip, los cuales aparecen como llamadas de emergencia, dificultando en algunos casos su identificación inmediata.

El coordinador regional exhortó a la ciudadanía a hacer un uso responsable del número 911, ya que las llamadas falsas representan una distracción de recursos que pueden ser necesarios para atender emergencias reales que pongan en riesgo la vida o el patrimonio de la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bromas

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


C4

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Kemchs - Misión inconclusa

Misión inconclusa
true

AMLO se puso autocrítico en su mudanza
true

POLITICÓN: ¡Adiós a los liderazgos longevos! Una nueva CTM propone el coahuilense Tereso Medina
La camioneta Dodge Durango quedó fuera del camino tras el impacto lateral.

Impacto lateral entre camioneta y automóvil deja dos personas sin vida en Ramos Arizpe
Un auto quemado junto a un negocio dañado, un día después de que el ejército mexicano matara a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, en Guadalajara, Jalisco.

¿Qué han logrado 60 años de guerra contra las drogas?
l acuerdo busca vincular la formación académica con el ámbito deportivo profesional.

Firman Saraperos y UANE acuerdo de colaboración académica y deportiva
Ofrendas de flores, velas, fotos y billetes de dólar en un santuario dedicado a Jesús Malverde, un “narcosanto”, en Culiacán.

Lo que hay que saber sobre los cárteles que operan en México
El Kremlin ha recurrido a incentivos financieros masivos para atraer reclutas; este cartel en Moscú ofrece pagos de hasta 5,2 millones de rublos por el primer año de servicio por contrato.

Rusia ha arriesgado su estabilidad económica por la guerra