C4 recibe más de 20 llamadas falsas de emergencia en Monclova; advierten sanciones
Personal del C4 revisa historial de los números desde donde se hacen las llamadas
MONCLOVA, COAH.- Más de 20 llamadas falsas de emergencia han sido registradas en lo que va del año en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), lo que ha generado movilizaciones innecesarias de corporaciones como Bomberos y cuerpos de seguridad, informó el coordinador regional, Emmanuel Gallegos.
El funcionario de Monclova explicó que, conforme al protocolo nacional del 911, todas las llamadas que ingresan deben ser atendidas, registradas y canalizadas, sin excepción, lo que implica la activación de unidades incluso cuando posteriormente se confirma que se trata de reportes falsos.
Señaló que, como parte del seguimiento, el personal del C4 revisa el historial de los números desde donde se realizan las llamadas para verificar si existen antecedentes de reportes similares, lo que permite detectar reincidencias.
Gallegos indicó que este tipo de conductas sí están contempladas dentro del Código Penal de Coahuila, por lo que pueden aplicarse sanciones a quienes hagan mal uso del sistema de emergencias.
Detalló que un porcentaje considerable de estas llamadas proviene de menores de edad o de números sin chip, los cuales aparecen como llamadas de emergencia, dificultando en algunos casos su identificación inmediata.
El coordinador regional exhortó a la ciudadanía a hacer un uso responsable del número 911, ya que las llamadas falsas representan una distracción de recursos que pueden ser necesarios para atender emergencias reales que pongan en riesgo la vida o el patrimonio de la población.