C4 recibe más de 20 llamadas falsas de emergencia en Monclova; advierten sanciones

MONCLOVA, COAH.- Más de 20 llamadas falsas de emergencia han sido registradas en lo que va del año en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), lo que ha generado movilizaciones innecesarias de corporaciones como Bomberos y cuerpos de seguridad, informó el coordinador regional, Emmanuel Gallegos.

El funcionario de Monclova explicó que, conforme al protocolo nacional del 911, todas las llamadas que ingresan deben ser atendidas, registradas y canalizadas, sin excepción, lo que implica la activación de unidades incluso cuando posteriormente se confirma que se trata de reportes falsos.

