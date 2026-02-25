Conagua llama a productores agrícolas de Nuevo León y Coahuila a actualizar sus títulos de concesión

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) hizo un llamado a pequeños productores agrícolas de Nuevo León y Coahuila para regularizar sus títulos de concesión de aguas nacionales a través del Decreto de Facilidades Administrativas. Esta acción les permitirá acceder a programas federales, como el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA).

Como parte de los compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el sector agrícola, la dependencia instaló cuatro módulos de atención en la región.

En Coahuila, los puntos se ubican en la Carretera 57, kilómetro 7.5, en la colonia El Saúl, en Saltillo, y en la calle Gral. Francisco Murguía esquina con bulevar Presidente Juárez, en la colonia Sarabia, en Nueva Rosita, junto a la Casa de Cultura.

En Nuevo León, los módulos operan en la avenida Constitución No. 4103 Oriente, colonia Fierro, en Monterrey, así como en la carretera antigua Montemorelos-Linares, kilómetro 3, en la parte posterior de la Unión Ganadera de Montemorelos.

En estos espacios se brinda asesoría a productores agrícolas y pecuarios cuyos títulos amparen volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales y que hayan vencido entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025.

Para adherirse al decreto, los usuarios deberán cumplir con requisitos como acreditar la propiedad de los predios, presentar copia del título de concesión, demostrar el uso activo del agua en los últimos dos años, entregar una solicitud por escrito y, en su caso, cubrir el pago correspondiente.

Conagua reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con los usuarios para avanzar en el ordenamiento de las concesiones y fortalecer la gestión de las aguas nacionales.