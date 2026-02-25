Gobierno de Saltillo refuerza limpieza profunda en Mirasierra y Vicente Guerrero con programa ‘Aquí Andamos’

Saltillo
/ 25 febrero 2026
    Brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron limpieza profunda en callejones del fraccionamiento Mirasierra y la colonia Vicente Guerrero. CORTESÍA

Brigadas municipales realizaron limpieza profunda en colonias, plazas y vialidades para prevenir riesgos sanitarios y mejorar el entorno urbano en Saltillo

Como parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos y reducir riesgos sanitarios, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, intensificó las labores de limpieza profunda en diversos sectores habitacionales de la ciudad.

Las acciones contemplan el retiro de basura y escombro acumulado en callejones y pasillos, así como desazolve, barrido manual y deshierbe, trabajos que son ejecutados por cuadrillas del programa “Aquí Andamos” en coordinación con dependencias municipales.

El alcalde señaló que estas intervenciones se realizan en puntos previamente identificados por acumulación de residuos, con el objetivo de eliminar posibles focos de infección y mejorar las condiciones de seguridad para los vecinos.

Los trabajos se llevaron a cabo en distintos callejones del fraccionamiento Mirasierra, particularmente entre las calles 9, 11, 14 y 16, donde personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable efectuó labores de limpieza exhaustiva.

De manera simultánea, y en atención a solicitudes ciudadanas, brigadas municipales intervinieron en la colonia Vicente Guerrero, específicamente en el callejón ubicado entre las calles 6, 4 y 13, así como en la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, donde se retiraron desechos acumulados.

Además de las acciones en zonas habitacionales, las cuadrillas realizaron mantenimiento en áreas verdes del fraccionamiento El Hacha, al oriente de la ciudad, mediante poda, deshierbe y limpieza general en plazas públicas ubicadas entre las calles Eulalio Gutiérrez, 15 y Luis Horacio Salinas Aguilera, así como en las calles 4 y Roberto Orozco Melo.

En paralelo, personal municipal efectuó trabajos de limpieza en el Parque Venustiano Carranza y sobre la calle Álvaro Obregón, al sur de Saltillo, reforzando así el mantenimiento de espacios recreativos y vialidades de alta circulación.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener limpios los espacios comunes y evitar arrojar residuos en la vía pública. Asimismo, recordaron que los reportes pueden realizarse a través del Chat Bot “Saltillo Fácil” al número 844-160-08-08.

Con estas acciones permanentes, la administración municipal busca consolidar una ciudad más ordenada y segura, fortaleciendo la calidad de vida de las familias saltillenses mediante la recuperación y mantenimiento continuo del entorno urbano.

