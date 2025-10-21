‘Morena ya se descaró; solo les importa tapar el boquete financiero que dejó AMLO’, asegura Marcelo Torres

Torreón
/ 21 octubre 2025
    ‘Morena ya se descaró; solo les importa tapar el boquete financiero que dejó AMLO’, asegura Marcelo Torres
    El legislador lamentó que se ignoraran las propuestas para destinar mil millones de pesos a la sustitución de redes de agua y drenaje en Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Lerdo y Gómez Palacio. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El legislador lamentó que se ignora el plan para invertir mil millones en redes de agua y drenaje en La Laguna y 600 millones en drenaje pluvial de Torreón

TORREÓN, COAH. - El diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, denunció que Morena y sus aliados en la Comisión de Recursos Hidráulicos aprobaron una opinión favorable al Presupuesto de Egresos 2026 para la Conagua, sin aceptar las propuestas de la oposición, que buscaban recursos para infraestructura hídrica en La Laguna.

El legislador subrayó que la negativa de Morena y sus aliados a considerar estas propuestas representa un serio retroceso en el desarrollo regional y afecta directamente la calidad de vida de miles de ciudadanos. Señaló que, mientras la oposición buscaba fortalecer la infraestructura hídrica para garantizar agua potable y servicios de saneamiento, el oficialismo priorizó intereses políticos y financieros por encima de las necesidades básicas de la población.

“Morena ya se descaró, lo único que les importa es tapar el boquete financiero que dejó AMLO, cobrar más impuestos y destinar menos a las familias mexicanas”, dijo.

“Van a decir que ya lo hacen con las ayudas sociales; pero eso es insuficiente si no se cubren los derechos básicos como el de contar con agua potable suficiente en cantidad y calidad”, comentó.

Torres Cofiño explicó que el presupuesto para Conagua será 5.7% menor que en 2025 y 46% menos que en 2024, lo que significa menos inversión en agua potable, drenaje y saneamiento.

“Morena dice que gobierna para el pueblo, pero recorta donde más duele: en los servicios básicos. Allí está la presidenta Sheinbaum, con toda la hipocresía de la que es capaz, criticando que el relanzamiento de Acción Nacional se haya dado en estas fechas; pero, en los hechos, manda un presupuesto que recorta los recursos para el bien más necesario para las familias”, subrayó.

El legislador lamentó que se ignoraran las propuestas para destinar mil millones de pesos a la sustitución de redes de agua y drenaje en Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Lerdo y Gómez Palacio, y 600 millones más para el sistema de drenaje pluvial en Torreón: “Negarle agua a La Laguna es negarle vida a la gente. Morena no entiende que el desarrollo regional depende de la infraestructura hídrica. En el PAN seguiremos exigiendo que se corrija esta injusticia”.

Marcelo Torres concluyó señalando cómo, con los hechos, Morena demuestra que la gente no le importa, solo los caprichos del poder: “Mientras miles de familias de la Laguna, y de todo el país, sufren por la mala infraestructura hídrica, los hijos de los principales liderazgos de Morena derrochan lo robado por sus padres; viajes, cenas, desfiles de moda, galerías de arte, todo en poder de los saqueadores más grandes de la historia de México”.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

