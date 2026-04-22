Muere hombre en centro de rehabilitación en Torreón

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas en el grupo de Alcohólicos Anónimos “Aguanaval”, localizado sobre la avenida Aldama, cerca del cruce con Francisco I. Madero.

TORREÓN, COAH.— El fallecimiento de un hombre dentro de un centro de rehabilitación de Torreón , ubicado en el sector Alianza, movilizó a autoridades y cuerpos de rescate la mañana de este miércoles 22 de abril.

De acuerdo con los primeros reportes, una testigo solicitó auxilio al sistema de emergencias 911 tras percatarse de que Manuel, de 62 años, presentaba una crisis convulsiva repentina.

Al llegar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja intentaron brindarle atención. Sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron para resguardar la zona y comenzar con las diligencias correspondientes.

Aunque de manera preliminar se presume que el fallecimiento fue por causas naturales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Ahí se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de la muerte y descartar otras líneas de investigación.