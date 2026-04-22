Muere hombre en centro de rehabilitación en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 22 abril 2026
    Muere hombre en centro de rehabilitación en Torreón
    Traslado. El cuerpo fue retirado del centro de rehabilitación por personal forense para las diligencias correspondientes. SANDRA GÓMEZ

Autoridades investigan el deceso ocurrido tras una crisis convulsiva en un grupo de ayuda

TORREÓN, COAH.— El fallecimiento de un hombre dentro de un centro de rehabilitación de Torreón, ubicado en el sector Alianza, movilizó a autoridades y cuerpos de rescate la mañana de este miércoles 22 de abril.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas en el grupo de Alcohólicos Anónimos “Aguanaval”, localizado sobre la avenida Aldama, cerca del cruce con Francisco I. Madero.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/reajustes-en-areas-sera-sin-recorte-de-personal-afirma-roman-cepeda-alcalde-de-torreon-DK20194645

De acuerdo con los primeros reportes, una testigo solicitó auxilio al sistema de emergencias 911 tras percatarse de que Manuel, de 62 años, presentaba una crisis convulsiva repentina.

Al llegar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja intentaron brindarle atención. Sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron para resguardar la zona y comenzar con las diligencias correspondientes.

Aunque de manera preliminar se presume que el fallecimiento fue por causas naturales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Ahí se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de la muerte y descartar otras líneas de investigación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
adultos mayores

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ahuyenta turistas

Ahuyenta turistas
true

Asesino de Teotihuacán era fan de Thor y de Hitler

true

POLITICÓN: Morena se juega el futuro de la dirigencia nacional en Coahuila
La presunta agresora huyó del domicilio antes de la llegada de las autoridades, luego de amenazar a sus propios padres.

Intenta llevarse a su hijo, hiere a su padre con un cuchillo y huye tras amenazas en Saltillo

Las unidades involucradas presentaron severos daños estructurales luego del encontronazo ocurrido a la altura del kilómetro 220, lo que obligó al cierre parcial de la vialidad.

Queda tráilero prensado en aparatoso choque frontal entre tractocamiones en la carretera 57

El jardinero cubano aporta versatilidad defensiva en los jardines de Saltillo.

Llega el cubano Óscar Colás a Saraperos para la Temporada 2026 de la LMB
La región del Donbás en Ucrania, donde los combates continúan, es el territorio propuesto para “Donnyland”, un concepto que busca atraer el apoyo del expresidente Trump para un acuerdo de paz.

¿’Donnyland’? Ucrania propone rebautizar parte del Donbás en honor a Trump
Con los recientes cambios en su política, el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi busca no solo fortalecer sus propias capacidades defensivas ante las amenazas regionales, sino también impulsar su industria de defensa y cooperar más estrechamente con aliados internacionales.

Japón venderá más armas al extranjero, rompiendo con el pacifismo de posguerra