Reajustes en áreas será sin recorte de personal, afirma Román Cepeda, alcalde de Torreón

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Torreón
/ 22 abril 2026
    Reajustes en áreas será sin recorte de personal, afirma Román Cepeda, alcalde de Torreón
    Román Alberto Cepeda González, presidente municipal. SANDRA GÓMEZ

Reacomodos en el Municipio priorizan estabilidad laboral y mejor servicio, asegura el edil

TORREÓN, COAH.- El presidente municipal, Román Alberto Cepeda González, confirmó que la reingeniería administrativa del Ayuntamiento continúa en marcha, con el objetivo de optimizar el desempeño de las distintas áreas mediante la actualización de su estructura organizativa.

De acuerdo con el edil, los cambios se implementarán de manera gradual: algunos entrarán en vigor esta misma semana, mientras que el resto se consolidará en un periodo de entre 30 y 60 días.

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Cepeda González subrayó que la estrategia se centra en la reorganización interna y la optimización de dependencias, por lo que descartó recortes de personal.

“No se prevén despidos ni reducciones de plantilla; se trata de reacomodos y de una mejor distribución del trabajo”, puntualizó.

El alcalde detalló que el plan contempla la integración y redistribución de facultades entre distintas áreas, como la coordinación entre Inspección y Verificación y Plazas y Mercados, con el fin de que cada dependencia atienda funciones más específicas.

Bajo este esquema, se busca descentralizar atribuciones para delimitar con claridad las responsabilidades por sectores y evitar la sobrecarga en una sola dirección.

Finalmente, el edil reiteró que el objetivo principal es mejorar la eficiencia de la administración municipal, garantizando al mismo tiempo la estabilidad laboral de los trabajadores.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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