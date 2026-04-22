Reajustes en áreas será sin recorte de personal, afirma Román Cepeda, alcalde de Torreón

De acuerdo con el edil, los cambios se implementarán de manera gradual: algunos entrarán en vigor esta misma semana, mientras que el resto se consolidará en un periodo de entre 30 y 60 días.

TORREÓN, COAH.- El presidente municipal, Román Alberto Cepeda González, confirmó que la reingeniería administrativa del Ayuntamiento continúa en marcha, con el objetivo de optimizar el desempeño de las distintas áreas mediante la actualización de su estructura organizativa.

Cepeda González subrayó que la estrategia se centra en la reorganización interna y la optimización de dependencias, por lo que descartó recortes de personal.

“No se prevén despidos ni reducciones de plantilla; se trata de reacomodos y de una mejor distribución del trabajo”, puntualizó.

El alcalde detalló que el plan contempla la integración y redistribución de facultades entre distintas áreas, como la coordinación entre Inspección y Verificación y Plazas y Mercados, con el fin de que cada dependencia atienda funciones más específicas.

Bajo este esquema, se busca descentralizar atribuciones para delimitar con claridad las responsabilidades por sectores y evitar la sobrecarga en una sola dirección.

Finalmente, el edil reiteró que el objetivo principal es mejorar la eficiencia de la administración municipal, garantizando al mismo tiempo la estabilidad laboral de los trabajadores.