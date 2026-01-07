Muere madre e hija resulta lesionada tras aparatosa volcadura en Torreón-Saltillo

El accidente ocurrió en el kilómetro 175 del tramo Paila–La Cuchilla; autoridades investigan las causas que provocaron la salida de camino y volcadura de la camioneta

SAN PEDRO, COAH.– Un accidente vehicular registrado la tarde de ayer lunes en la autopista Saltillo–Torreón dejó como saldo una mujer fallecida y una menor de edad lesionada. La camioneta involucrada terminó fuera de la carretera tras una volcadura, aunque hasta el momento las causas del incidente no han sido esclarecidas.

El reporte del percance llegó alrededor de las 17:38 horas a través del sistema de emergencias, alertando sobre una camioneta volcada en el kilómetro 175, en el tramo Paila–La Cuchilla, antes de la caseta de cobro. La unidad, una Ford F-150 color gris, perdió el control y salió de la vía, quedando volcada sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil, quienes confirmaron que la ocupante adulta, identificada como Dora ¨N¨, de 57 años, ya no presentaba signos vitales. La mujer quedó atrapada entre los restos del vehículo, por lo que fue necesario el uso de equipo hidráulico para liberarla.

La otra ocupante, Reina ¨N¨, de 14 años, sufrió lesiones y recibió atención prehospitalaria antes de ser trasladada a un hospital, donde permanece bajo observación médica en estado reservado.

Elementos de la Guardia Nacional división Caminos aseguraron el área, abanderaron la vialidad y resguardaron la escena mientras se realizaban las diligencias correspondientes. La Fiscalía General del Estado ordenó el levantamiento del cuerpo de la víctima y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de la muerte.

Las autoridades indicaron que aún no se cuenta con información oficial sobre el motivo que provocó que la camioneta saliera de la carretera y volcara. Se espera que los peritajes y el análisis del vehículo permitan esclarecer las circunstancias del accidente.

Este incidente se suma a otros percances recientes registrados en la región, generando preocupación entre la población sobre las condiciones de seguridad en las autopistas locales.

(Con información de medios locales)

