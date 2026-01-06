Muestra resultados destacados la FGR en Coahuila durante diciembre de 2025

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Coahuila, durante el mes de diciembre de 2025 recibió 121 denuncias a través de la Ventanilla Única de Atención, lo que refleja una participación ciudadana activa en la denuncia de delitos federales.

La información emitida el día de hoy por la delegación estatal señala, asimismo, que se iniciaron 121 carpetas de investigación, mostrando la capacidad de respuesta inmediata ante cada reporte recibido. Como resultado del trabajo coordinado y del análisis de los casos, se logró la judicialización de 20 carpetas por delitos previstos en el Código Penal Federal, destacando el compromiso institucional de llevar ante la justicia a los responsables de estos ilícitos.

TE PUEDE INTERESAR: Casa del Migrante de Saltillo advierte que México opera como ‘muro de contención’ migratoria ante EU

Se vinculó a proceso a 19 personas, gracias a los datos de prueba presentados por la FGR, lo que evidencia la solidez de las investigaciones realizadas. Además, se obtuvieron seis sentencias condenatorias mediante procedimiento abreviado, lo que permitió agilizar la impartición de justicia y brindar mayor certidumbre a las víctimas y a la sociedad en general.

En el mes de diciembre de 2025 se celebraron 10 acuerdos reparatorios, lo que permitió que las víctimas obtuvieran una reparación del daño de manera más rápida y efectiva. También se iniciaron nueve Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, favoreciendo la resolución pacífica de conflictos y reduciendo la carga procesal del sistema judicial. Como resultado de estos mecanismos y acuerdos, se recuperó un monto total de un millón 638 mil 42 pesos con 91 centavos, destinados a la reparación del daño a favor de las víctimas afectadas.

Como resultado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por el personal de la Policía Federal Ministerial (PFM), en conjunto con esta FECOR, se cumplimentaron 189 mandamientos ministeriales, entre investigaciones y traslados, lo que refleja una labor constante y coordinada en las tareas de procuración de justicia.

Además, se dio cumplimiento a cinco órdenes de aprehensión, se ejecutaron seis cateos y se dejaron a disposición del Ministerio Público Federal diversos objetos asegurados, relacionados con hidrocarburos, armas de fuego, cartuchos, vehículos, diversos narcóticos e inmuebles, entre otros. Estos aseguramientos contribuyen a debilitar las estructuras delictivas y a proteger a la población.

Derivado de la coordinación de los tres niveles de gobierno, se llevaron a cabo 40 aseguramientos, entre los que destacan 678 kilos 350 gramos 500 miligramos de marihuana; dos kilos 221 gramos 900 miligramos de cocaína; un kilo 825 gramos 900 miligramos de metanfetamina, y 21 vehículos involucrados en diversos delitos. Estas acciones fortalecen la estrategia integral de combate al crimen y demuestran el esfuerzo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales para garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes de Coahuila.