Casa del Migrante de Saltillo advierte que México opera como ‘muro de contención’ migratoria ante EU

La Casa del Migrante de Saltillo en conjunto con el Hope Border Institute y la Red Pedro Pantoja, publicó el informe “Entre la presión externa y la deuda interna”, en el que documentó cómo la política migratoria mexicana tuvo cambios evidentes a partir de las operaciones de Estados Unidos en el tema.

El documento publicado este martes, afirma que las decisiones del Estado mexicano en materia migratoria se han visto influidas por presiones externas, particularmente tras el cambio de administración en Estados Unidos, a partir de la entrada del presidente Donald Trump.

El informe asevera que en materia de migración, México tiene una “soberanía condicionada”, en la que las políticas públicas priorizan evitar sanciones económicas o conflictos diplomáticos, antes que de verdad atender a las poblaciones migrantes.

Uno de los principales detonantes identificados fue la cancelación de la aplicación CBP One a inicios de 2025, que era la única herramienta de Estados Unidos para solicitar asilo de forma ordenada, y su eliminación dejó a miles de personas varadas en territorio mexicano sin alternativas legales para continuar su proceso.

Las organizaciones que colaboraron en el informe, sostienen que esta estrategia permitió a Estados Unidos externalizar los costos humanitarios y políticos forjando una política migratoria a través de mecanismos de presión, al tiempo que México asumió la atención de poblaciones en situación de espera y vulnerabilidad jurídica.

“Las decisiones en materia migratoria dejan de responder prioritariamente a diagnósticos internos, y comienzan a alinearse con la necesidad de evitar sanciones económicas o conflictos diplomáticos. En este contexto, la soberanía se ejerce de manera condicionada”, establece el informe.

Respecto al ámbito interno, el reporte documenta una discrepancia entre el discurso oficial y la operación institucional, pues aunque el Gobierno Federal encabezado por Claudia Sheinbaum mantiene una narrativa de protección a los derechos humanos, las organizaciones dicen que existe continuidad en la contención migratoria, y un desempeño militar en el tema.

“Mientras México intenta sostener una narrativa de derechos humanos, Estados Unidos ha reforzado una visión de la migración como amenaza a la seguridad nacional”, señala el documento.

En sus conclusiones, la Casa del Migrante de Saltillo y las organizaciones firmantes plantean que el contexto actual exige una definición clara de la política migratoria nacional.

“La cooperación regional no puede construirse sobre la base del miedo, la amenaza económica o la delegación unilateral de responsabilidades humanitarias”, advierten.