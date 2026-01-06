Casa del Migrante de Saltillo advierte que México opera como ‘muro de contención’ migratoria ante EU

Saltillo
/ 6 enero 2026
    Casa del Migrante de Saltillo advierte que México opera como ‘muro de contención’ migratoria ante EU
    La Casa del Migrante de Saltillo participó en la elaboración del informe que analiza el impacto de la política estadounidense en la estrategia migratoria de México. FOT: VANGUARDIA

Reporte documenta cómo las decisiones del Estado mexicano en materia migratoria responden cada vez más a presiones externas

La Casa del Migrante de Saltillo en conjunto con el Hope Border Institute y la Red Pedro Pantoja, publicó el informe “Entre la presión externa y la deuda interna”, en el que documentó cómo la política migratoria mexicana tuvo cambios evidentes a partir de las operaciones de Estados Unidos en el tema.

El documento publicado este martes, afirma que las decisiones del Estado mexicano en materia migratoria se han visto influidas por presiones externas, particularmente tras el cambio de administración en Estados Unidos, a partir de la entrada del presidente Donald Trump.

El informe asevera que en materia de migración, México tiene una “soberanía condicionada”, en la que las políticas públicas priorizan evitar sanciones económicas o conflictos diplomáticos, antes que de verdad atender a las poblaciones migrantes.

Uno de los principales detonantes identificados fue la cancelación de la aplicación CBP One a inicios de 2025, que era la única herramienta de Estados Unidos para solicitar asilo de forma ordenada, y su eliminación dejó a miles de personas varadas en territorio mexicano sin alternativas legales para continuar su proceso.

Las organizaciones que colaboraron en el informe, sostienen que esta estrategia permitió a Estados Unidos externalizar los costos humanitarios y políticos forjando una política migratoria a través de mecanismos de presión, al tiempo que México asumió la atención de poblaciones en situación de espera y vulnerabilidad jurídica.

“Las decisiones en materia migratoria dejan de responder prioritariamente a diagnósticos internos, y comienzan a alinearse con la necesidad de evitar sanciones económicas o conflictos diplomáticos. En este contexto, la soberanía se ejerce de manera condicionada”, establece el informe.

Respecto al ámbito interno, el reporte documenta una discrepancia entre el discurso oficial y la operación institucional, pues aunque el Gobierno Federal encabezado por Claudia Sheinbaum mantiene una narrativa de protección a los derechos humanos, las organizaciones dicen que existe continuidad en la contención migratoria, y un desempeño militar en el tema.

“Mientras México intenta sostener una narrativa de derechos humanos, Estados Unidos ha reforzado una visión de la migración como amenaza a la seguridad nacional”, señala el documento.

En sus conclusiones, la Casa del Migrante de Saltillo y las organizaciones firmantes plantean que el contexto actual exige una definición clara de la política migratoria nacional.

“La cooperación regional no puede construirse sobre la base del miedo, la amenaza económica o la delegación unilateral de responsabilidades humanitarias”, advierten.

Temas


Migración
Migrantes

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

