Multan a dueño de perros dóberman en Torreón por mantener a mascotas expuestas al clima

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    Multan a dueño de perros dóberman en Torreón por mantener a mascotas expuestas al clima
    El dueño de dos perros dóberman se comprometió a mejorar las condiciones de resguardo y atención de los animales tras ser sancionado. CORTESÍA

El propietario de dos perros dóberman fue sancionado por mantenerlos expuestos al clima sin resguardo; autoridades y activistas vigilarán que cumpla con las medidas para garantizar su bienestar

TORREÓN, COAH.- Torreón mantiene firme la lucha contra el maltrato animal mediante la coordinación entre ciudadanía, asociaciones y autoridades municipales, afirmó Argentina Carrillo González, presidenta de la Defensoría Animalista Laguna.

La activista informó que recientemente fue sancionado el propietario de dos perros de raza dóberman, quienes permanecían día y noche sin resguardo y expuestos a las inclemencias del clima en una colonia del suroriente de la ciudad.

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Carrillo González destacó que la protección de los seres sintientes ya está contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que obliga a estados y municipios a promover y salvaguardar su bienestar.

Además, recordó que la Ley y el Reglamento de Protección y Trato Digno para los Animales establecen que los propietarios y poseedores deben proporcionarles condiciones adecuadas para una vida digna, libre de sufrimiento y dolor.

Explicó que el dueño de los canes acudió este día a la Presidencia Municipal, donde se comprometió a mejorar su calidad de vida y brindarles condiciones óptimas de resguardo y atención.

La presidenta de la Defensoría Animalista Laguna agradeció a las autoridades municipales y al director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández, por su intervención y compromiso con el bienestar animal.

Finalmente, señaló que la organización continuará dando seguimiento al caso y advirtió que, si el propietario incumple con las medidas acordadas, los animales podrían ser retirados para garantizar su protección.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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