Multan a dueño de perros dóberman en Torreón por mantener a mascotas expuestas al clima

La activista informó que recientemente fue sancionado el propietario de dos perros de raza dóberman, quienes permanecían día y noche sin resguardo y expuestos a las inclemencias del clima en una colonia del suroriente de la ciudad.

TORREÓN, COAH.- Torreón mantiene firme la lucha contra el maltrato animal mediante la coordinación entre ciudadanía, asociaciones y autoridades municipales, afirmó Argentina Carrillo González, presidenta de la Defensoría Animalista Laguna.

Carrillo González destacó que la protección de los seres sintientes ya está contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que obliga a estados y municipios a promover y salvaguardar su bienestar.

Además, recordó que la Ley y el Reglamento de Protección y Trato Digno para los Animales establecen que los propietarios y poseedores deben proporcionarles condiciones adecuadas para una vida digna, libre de sufrimiento y dolor.

Explicó que el dueño de los canes acudió este día a la Presidencia Municipal, donde se comprometió a mejorar su calidad de vida y brindarles condiciones óptimas de resguardo y atención.

La presidenta de la Defensoría Animalista Laguna agradeció a las autoridades municipales y al director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández, por su intervención y compromiso con el bienestar animal.

Finalmente, señaló que la organización continuará dando seguimiento al caso y advirtió que, si el propietario incumple con las medidas acordadas, los animales podrían ser retirados para garantizar su protección.