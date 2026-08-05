Mercado inmobiliario industrial de La Laguna registró una vacancia de 6.79%
Se informó que se concretaron dos transacciones al primer semestre del 2026 de 144,775 pies cuadrados en el submercado Gómez Palacio
El mercado inmobiliario industrial de la Laguna presentó una tasa de vacancia del 6.79%, equivalente a poco más de 970,400 pies cuadrados disponibles en los submercados de Torreón y Gómez Palacio, así lo dio a conocer Market Analysis.
Los proyectos bajo construcción en este mercado suman 318,380 pies cuadrados bajo construcción especulativa en los submercados de Torreón y Matamoros, y hasta el momento no se tiene registro de ningún proyecto BTS en desarrollo.
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Al término del 1S26, en este mercado se concretaron dos transacciones, equivalentes a una absorción bruta de 144,775 pies cuadrados en el submercado Gómez Palacio.
La logística fue la actividad a la que se destinó todo el espacio ocupado, siendo dos compañías provenientes de Argentina enfocadas en la cadena de suministro y el comercio electrónico las que ocuparon las naves de inventario de Clase B absorbidas en este mercado.
Finalmente en el caso de los espacios industriales, en la Laguna se ubicó entre los $0.49-$0.42 dólares por pie cuadrado, siendo uno de los rangos más bajos de la región.