Mercado inmobiliario industrial de La Laguna registró una vacancia de 6.79%

El mercado inmobiliario industrial de la Laguna presentó una tasa de vacancia del 6.79%, equivalente a poco más de 970,400 pies cuadrados disponibles en los submercados de Torreón y Gómez Palacio, así lo dio a conocer Market Analysis.

Los proyectos bajo construcción en este mercado suman 318,380 pies cuadrados bajo construcción especulativa en los submercados de Torreón y Matamoros, y hasta el momento no se tiene registro de ningún proyecto BTS en desarrollo.

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Al término del 1S26, en este mercado se concretaron dos transacciones, equivalentes a una absorción bruta de 144,775 pies cuadrados en el submercado Gómez Palacio.

La logística fue la actividad a la que se destinó todo el espacio ocupado, siendo dos compañías provenientes de Argentina enfocadas en la cadena de suministro y el comercio electrónico las que ocuparon las naves de inventario de Clase B absorbidas en este mercado.

Finalmente en el caso de los espacios industriales, en la Laguna se ubicó entre los $0.49-$0.42 dólares por pie cuadrado, siendo uno de los rangos más bajos de la región.