Mercado inmobiliario industrial de La Laguna registró una vacancia de 6.79%

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Mercado inmobiliario industrial de La Laguna registró una vacancia de 6.79%
    De acuerdo a la información la Laguna se ubicó entre los $0.49-$0.42 dólares por pie cuadrado, siendo uno de los rangos más bajos de la región. ESPECIAL.

Se informó que se concretaron dos transacciones al primer semestre del 2026 de 144,775 pies cuadrados en el submercado Gómez Palacio

El mercado inmobiliario industrial de la Laguna presentó una tasa de vacancia del 6.79%, equivalente a poco más de 970,400 pies cuadrados disponibles en los submercados de Torreón y Gómez Palacio, así lo dio a conocer Market Analysis.

Los proyectos bajo construcción en este mercado suman 318,380 pies cuadrados bajo construcción especulativa en los submercados de Torreón y Matamoros, y hasta el momento no se tiene registro de ningún proyecto BTS en desarrollo.

TE PUEDE INTERESAR: Cae precio del barril WTI ante esperanzas de reapertura de Ormuz

Al término del 1S26, en este mercado se concretaron dos transacciones, equivalentes a una absorción bruta de 144,775 pies cuadrados en el submercado Gómez Palacio.

La logística fue la actividad a la que se destinó todo el espacio ocupado, siendo dos compañías provenientes de Argentina enfocadas en la cadena de suministro y el comercio electrónico las que ocuparon las naves de inventario de Clase B absorbidas en este mercado.

Finalmente en el caso de los espacios industriales, en la Laguna se ubicó entre los $0.49-$0.42 dólares por pie cuadrado, siendo uno de los rangos más bajos de la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
Industria

Localizaciones


Torreón

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Montado en su macho

Montado en su macho
true

Cuando los jilgueros de la ubre cantan sobre cenizas ajenas
true

POLITICÓN: De la promesa al engaño, Morena da luz verde a reelección porque nunca cambiaron sus estatutos

En 1934 adoptó el nombre de Botica Recio y se trasladó al inmueble que ocupa actualmente sobre Venustiano Carranza.

Botica Recio, 127 años de ser un remedio para las familias de Saltillo
Ana Laura de León Morín y Emmanuel Montero Gómez fueron recordados por colegas y organizaciones fotográficas por el legado que dejaron en el gremio.

‘Su legado seguirá inspirando a generaciones de fotógrafos’: redes despiden a familia víctima de ataque en Saltillo
El Tri Femenil buscará ante Colombia su cuarto oro consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

México Femenil vence a El Salvador y avanza a la Final de los Juegos Centroamericanos 2026
Las autoridades arrestaron posteriormente a Basin por dos cargos de amenazas terroristas en primer grado. Su fianza se fijó en un millón de dólares.

¿Quién es Kirill Basin? Candidato demócrata al Congreso de Hawái arrestado tras un altercado en la playa
Rusia ha lanzado decenas de misiles balísticos norcoreanos contra Ucrania desde finales de 2023.

Una intimidante unidad de misiles norcoreana se despliega en Rusia para la guerra en Ucrania