Nesim Issa Tafich es galardonado con el Premio al Mérito EXATEC-Laguna por su destacada trayectoria empresarial

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    Nesim Issa Tafich es galardonado con el Premio al Mérito EXATEC-Laguna por su destacada trayectoria empresarial
    El galardonado descubrió al Tecnológico de Monterrey Unidad Laguna, como un pilar en su desarrollo. SANDRA GÓMEZ

Su nombre figura al lado de grandes inversionistas como Ricardo Martín Bringas, Pedro Madero Gámez, Eduardo Treicio Haro, entre otros

TORREÓN, COAH.- En una ceremonia celebrada en el Tecnológico de Monterrey Campus Laguna, el empresario Nesim Issa Tafich recibió el Premio al Mérito Ex-A-Tec, galardón que reconoce a los egresados cuya vida profesional y compromiso social representan un modelo a seguir para la comunidad.

Durante el evento, directivos académicos otorgaron la distinción a Issa Tafich, quien encabeza Grupo SIMSA. Esta firma, cofundada junto a Salomón Issa Tafich, se ha posicionado como un motor clave en la generación de empleo a nivel nacional, sumando más de 9 mil plazas laborales, con un impacto de 4 mil empleos directos dentro de la Región Lagunera.

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El empresario, quien se graduó de Administración de Empresas en 1999, fue laureado por su capacidad para implementar modelos de negocio diversificados y su constante enfoque en el fortalecimiento del talento humano.

El Premio al Mérito Ex-A-Tec Laguna, vigente desde 2013, busca exaltar a aquellos exalumnos que han demostrado una ética intachable y un liderazgo transformador.

Además de su gestión en SIMSA, Issa Tafich contribuye al ecosistema regional como presidente de Credilasa y miembro activo en los consejos de BBVA y Banorte, fortaleciendo el tejido financiero de la zona.

Al tomar la palabra, el galardonado agradeció al Tecnológico de Monterrey, institución que describió como un pilar en su desarrollo. “Este premio no solo celebra el camino recorrido, sino que refuerza mi compromiso de mantener la sencillez, escuchar con atención y actuar siempre con congruencia y responsabilidad hacia mi origen”, destacó.

El acto concluyó con la develación de su placa en el Mural del Premio al Mérito Ex-A-TecLaguna, donde ahora figura junto a personalidades como Ricardo Martín Bringas (2025), Pedro Madero Gámez (2024), Eduardo Tricio Haro (2023), José Antonio Murra Giacoman (2022), Miguel Wong-Sánchez Ibarra (2021) y Fernando Javier Amarante Zertuche (2020).

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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