Capacitan a docentes en el cuidado de jardines polinizadores escolares en Torreón
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Marcelo Sánchez Adame, señaló que la jornada de capacitación se enfocó en dotar de herramientas teóricas y prácticas para el mantenimiento de estos ecosistemas urbanos
TORREÓN, COAH.– Con el propósito de asegurar la preservación de los jardines polinizadores instalados bajo el programa “Aprendo y Cuido Más” durante el ciclo escolar 2025-2026, la Dirección General de Medio Ambiente de Torreón, en alianza con la plataforma iNaturalistMX, impartió un taller técnico especializado a los responsables de estos proyectos en diversos planteles educativos.
Marcelo Sánchez Adame, director de la dependencia, señaló que la jornada de capacitación se enfocó en dotar a los participantes de herramientas teóricas y prácticas para el mantenimiento de estos ecosistemas urbanos. El objetivo principal fue que los docentes conozcan las necesidades específicas de los polinizadores locales, optimizando los espacios para garantizarles alimento, refugio y condiciones óptimas para su reproducción.
“Estamos transformando las escuelas en núcleos de conciencia ecológica. Estas acciones no solo mejoran el entorno inmediato, sino que ofrecen a los estudiantes un espacio vivo para el aprendizaje directo sobre el cuidado del medio ambiente”, destacó el funcionario.
Uno de los pilares de esta capacitación fue el uso de la aplicación iNaturalistMX. Esta herramienta de ciencia ciudadana permitirá que alumnos y maestros registren, mediante fotografías, la flora y la fauna que habita en sus jardines. Al documentar estas especies, las escuelas no solo monitorean la salud de sus espacios verdes, sino que contribuyen a una base de datos regional que ayuda a comprender mejor la biodiversidad de Torreón.
Sánchez Adame subrayó que esta iniciativa refuerza el compromiso de la Administración Municipal por integrar la tecnología y la educación ambiental como ejes fundamentales para fomentar la participación activa de la comunidad escolar en la protección de los recursos naturales.