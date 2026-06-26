Capacitan a docentes en el cuidado de jardines polinizadores escolares en Torreón

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    Capacitan a docentes en el cuidado de jardines polinizadores escolares en Torreón
    La Dirección General de Medio Ambiente Municipal destacó que estos espacios buscan convertir a las escuelas en entornos de aprendizaje donde los estudiantes desarrollen una mayor conciencia sobre la protección del medio ambiente. SANDRA GÓMEZ

Marcelo Sánchez Adame, señaló que la jornada de capacitación se enfocó en dotar de herramientas teóricas y prácticas para el mantenimiento de estos ecosistemas urbanos

TORREÓN, COAH.– Con el propósito de asegurar la preservación de los jardines polinizadores instalados bajo el programa “Aprendo y Cuido Más” durante el ciclo escolar 2025-2026, la Dirección General de Medio Ambiente de Torreón, en alianza con la plataforma iNaturalistMX, impartió un taller técnico especializado a los responsables de estos proyectos en diversos planteles educativos.

Marcelo Sánchez Adame, director de la dependencia, señaló que la jornada de capacitación se enfocó en dotar a los participantes de herramientas teóricas y prácticas para el mantenimiento de estos ecosistemas urbanos. El objetivo principal fue que los docentes conozcan las necesidades específicas de los polinizadores locales, optimizando los espacios para garantizarles alimento, refugio y condiciones óptimas para su reproducción.

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$!La capacitación incluyó herramientas teóricas y prácticas para que los responsables de los jardines escolares conozcan las necesidades de los polinizadores locales y favorezcan su conservación.
La capacitación incluyó herramientas teóricas y prácticas para que los responsables de los jardines escolares conozcan las necesidades de los polinizadores locales y favorezcan su conservación. SANDRA GÓMEZ

“Estamos transformando las escuelas en núcleos de conciencia ecológica. Estas acciones no solo mejoran el entorno inmediato, sino que ofrecen a los estudiantes un espacio vivo para el aprendizaje directo sobre el cuidado del medio ambiente”, destacó el funcionario.

Uno de los pilares de esta capacitación fue el uso de la aplicación iNaturalistMX. Esta herramienta de ciencia ciudadana permitirá que alumnos y maestros registren, mediante fotografías, la flora y la fauna que habita en sus jardines. Al documentar estas especies, las escuelas no solo monitorean la salud de sus espacios verdes, sino que contribuyen a una base de datos regional que ayuda a comprender mejor la biodiversidad de Torreón.

$!Como parte del proyecto, alumnos y maestros utilizarán la aplicación iNaturalistMX para registrar la flora y fauna presente en los jardines, contribuyendo al monitoreo de la biodiversidad en Torreón.
Como parte del proyecto, alumnos y maestros utilizarán la aplicación iNaturalistMX para registrar la flora y fauna presente en los jardines, contribuyendo al monitoreo de la biodiversidad en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Sánchez Adame subrayó que esta iniciativa refuerza el compromiso de la Administración Municipal por integrar la tecnología y la educación ambiental como ejes fundamentales para fomentar la participación activa de la comunidad escolar en la protección de los recursos naturales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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