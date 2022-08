No descartan fincar responsabilidad al despacho que perdió juicio de Simas Torreón con EcoAgua

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Alberto Cepeda González no descartó que pudiera haber una responsabilidad del despacho de abogados que perdió el juicio con EcoAgua que ha originado la negociación de un adeudo de más de 600 millones de pesos a pagar en 600 meses, por la cancelación del contrato de operación de la planta tratadora de aguas residuales.

El juicio sigue abierto, pero prácticamente perdido para el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, como lo dejó la administración de Jorge Zermeño Infante, buscando ahora llegar a alguna negociación con la empresa pagando en parcialidades.

En la administración de Miguel Riquelme como alcalde de Torreón, el Tribunal Superior de Justicia con sede en la Ciudad de México, concedió la razón al Simas Torreón en el juicio mercantil, convirtiendo el recurso legal del organismo operador del sistema de agua de la ciudad en un recurso legal ganado.

Sin embargo, la administración panista de Zermeño contrató otro despacho de abogados que no hizo su trabajo o se confabuló con la empresa EcoAgua y terminó virtualmente con el caso perdido, cuando ya se tenían ganados el 97 por ciento de los juicios para que la paramunicipal tomara el control total de la planta de tratamiento.

Ahora, el alcalde Román Alberto Cepeda, analiza la posibilidad de llegar a un acuerdo con EcoAgua y liquidar el adeudo de 600 millones de pesos en parcialidades, de tal manera que el Simas desembolse entre 1 y 2 millones de pesos durante 600 meses de plazo.

El munícipe declaró que el juicio de la planta de tratamiento con EcoAgua está perdido para la paramunicipal y que es un dato que ha venido digiriendo y busca la forma de negociar, porque al final de cuentas Torreón tiene necesidad de tratar el agua residual y aparte en un mayor volumen al contratado hace más de 20 años.

Fue precisamente Jorge Zermeño quien en su primer período como alcalde de Torreón (1997) contrató los servicios de la empresa colombiana EcoAgua para que construyera la planta de tratamiento, a un costo de 160 millones de pesos.

En ese mismo período omitió pagos y las cosas se complicaron.

El día de hoy (17 de agosto de 2022), el edil torreonense informó que ha estado presentado de manera puntual las denuncias en contra de exfuncionarios del Simas, dado el desastre financiero y operativo en que recibió el organismo de agua, porque esta es una administración de hechos y de resultados.

Sin embargo, advirtió que no puede omitir el fincar responsabilidades y por eso continuará el seguimiento a las denuncias, porque este no es un tema menor, no solamente para esta administración, sino para todos los torreonenses.

