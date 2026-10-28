Observatorio de La Laguna renueva su plataforma para consultar datos de salud, empleo y economía

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Torreón
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    Observatorio de La Laguna renueva su plataforma para consultar datos de salud, empleo y economía
    Karla Barrios, integrante del Consejo Cívico, destacó que el trabajo del organismo comenzó hace más de 14 años. ARCHIVO

El CCI renovó el Observatorio de La Laguna con más indicadores, actualizaciones rápidas y un asistente virtual para consultar datos regionales

TORREÓN, COAH.- El Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCI) presentó una nueva versión de la plataforma digital del Observatorio de La Laguna, que incorpora más indicadores, actualizaciones más ágiles y un asistente virtual para facilitar la consulta de información sobre los principales temas sociales y económicos de la región.

El relanzamiento se realizó la mañana de este martes en la Universidad Iberoamericana, donde representantes del organismo dieron a conocer las nuevas funciones del sitio, diseñado para mejorar el acceso a datos relacionados con salud, economía, empleo, educación, participación ciudadana y movilidad.

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Marco Zamarripa, director del CCI, explicó que la renovación contempla una mayor cantidad de indicadores y mecanismos para actualizar la información en menos tiempo. Además, la incorporación de un asistente virtual permitirá orientar a los usuarios durante la navegación y facilitar la localización de los datos que necesiten consultar.

Durante la presentación, Karla Barrios, integrante del Consejo Cívico, destacó que el trabajo del organismo comenzó hace más de 14 años, en un contexto marcado por la crisis de inseguridad que enfrentaba la región. Desde entonces, el Observatorio se ha consolidado como una herramienta de seguimiento de las condiciones y los desafíos de La Laguna, labor que desarrolla desde hace más de una década.

Barrios señaló que la plataforma no solo busca documentar las problemáticas que afectan a la población, sino también identificar los factores y avances que contribuyen al desarrollo regional. En ese sentido, sostuvo que la actualización representa una oportunidad para refrendar el compromiso del CCI con la comunidad lagunera, más allá de la renovación tecnológica del portal.

La demostración de las nuevas funciones y del proceso para navegar por el sitio estuvo a cargo de Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Consejo Cívico, quien presentó la manera de consultar los indicadores disponibles.

La plataforma del Observatorio de La Laguna puede consultarse en www.observatoriodelalaguna.org.mx, así como a través del portal del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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