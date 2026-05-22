Ofrecen más de 800 vacantes en Feria del Empleo de Torreón

El encargado de la Secretaría del Trabajo en la Región Laguna, Alfredo Ríos Navarro, señaló que estas jornadas permiten vincular a buscadores de empleo con empresas que mantienen inversiones y operaciones en la región.

TORREÓN, COAH.- El Gimnasio Municipal albergó la tercera Feria del Empleo Torreón 2026, donde más de 30 empresas e instituciones ofertaron más de 800 vacantes para perfiles operativos, técnicos y administrativos, con salarios de hasta 29 mil pesos mensuales.

Asimismo, explicó que en esta edición se buscó ampliar la participación de distintos sectores de la población, incluyendo egresados, adultos mayores y personas con discapacidad.

Ríos Navarro destacó que durante abril Coahuila registró la creación de más de 12 mil empleos ante el IMSS, cifra que atribuyó a la coordinación entre autoridades, universidades, empresas y distintos sectores sociales.

“El empleo formal no sólo fortalece la economía familiar, también brinda acceso a seguridad social y prestaciones”, comentó el funcionario.

La oferta laboral estuvo dirigida a personas con distintos niveles de escolaridad, desde educación básica hasta perfiles con preparación técnica y profesional.

La Secretaría del Trabajo reiteró que la inclusión laboral y la contratación sin discriminación continúan siendo parte de las prioridades en este tipo de jornadas de vinculación.