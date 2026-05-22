Ofrecen más de 800 vacantes en Feria del Empleo de Torreón

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    Ofrecen más de 800 vacantes en Feria del Empleo de Torreón
    Empresas de distintos giros participaron en la Feria del Empleo realizada en el Gimnasio Municipal de Torreón. SANDRA GÓMEZ
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por Sandra Gómez

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Más de 30 empresas participaron en la tercera edición del evento, con oportunidades laborales para perfiles operativos, técnicos y administrativos

TORREÓN, COAH.- El Gimnasio Municipal albergó la tercera Feria del Empleo Torreón 2026, donde más de 30 empresas e instituciones ofertaron más de 800 vacantes para perfiles operativos, técnicos y administrativos, con salarios de hasta 29 mil pesos mensuales.

El encargado de la Secretaría del Trabajo en la Región Laguna, Alfredo Ríos Navarro, señaló que estas jornadas permiten vincular a buscadores de empleo con empresas que mantienen inversiones y operaciones en la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/impulsa-penoles-en-torreon-formacion-docente-en-comunidades-mineras-IN20877528

Asimismo, explicó que en esta edición se buscó ampliar la participación de distintos sectores de la población, incluyendo egresados, adultos mayores y personas con discapacidad.

Ríos Navarro destacó que durante abril Coahuila registró la creación de más de 12 mil empleos ante el IMSS, cifra que atribuyó a la coordinación entre autoridades, universidades, empresas y distintos sectores sociales.

“El empleo formal no sólo fortalece la economía familiar, también brinda acceso a seguridad social y prestaciones”, comentó el funcionario.

La oferta laboral estuvo dirigida a personas con distintos niveles de escolaridad, desde educación básica hasta perfiles con preparación técnica y profesional.

La Secretaría del Trabajo reiteró que la inclusión laboral y la contratación sin discriminación continúan siendo parte de las prioridades en este tipo de jornadas de vinculación.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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