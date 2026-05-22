Ofrecen más de 800 vacantes en Feria del Empleo de Torreón
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Más de 30 empresas participaron en la tercera edición del evento, con oportunidades laborales para perfiles operativos, técnicos y administrativos
TORREÓN, COAH.- El Gimnasio Municipal albergó la tercera Feria del Empleo Torreón 2026, donde más de 30 empresas e instituciones ofertaron más de 800 vacantes para perfiles operativos, técnicos y administrativos, con salarios de hasta 29 mil pesos mensuales.
El encargado de la Secretaría del Trabajo en la Región Laguna, Alfredo Ríos Navarro, señaló que estas jornadas permiten vincular a buscadores de empleo con empresas que mantienen inversiones y operaciones en la región.
Asimismo, explicó que en esta edición se buscó ampliar la participación de distintos sectores de la población, incluyendo egresados, adultos mayores y personas con discapacidad.
Ríos Navarro destacó que durante abril Coahuila registró la creación de más de 12 mil empleos ante el IMSS, cifra que atribuyó a la coordinación entre autoridades, universidades, empresas y distintos sectores sociales.
“El empleo formal no sólo fortalece la economía familiar, también brinda acceso a seguridad social y prestaciones”, comentó el funcionario.
La oferta laboral estuvo dirigida a personas con distintos niveles de escolaridad, desde educación básica hasta perfiles con preparación técnica y profesional.
La Secretaría del Trabajo reiteró que la inclusión laboral y la contratación sin discriminación continúan siendo parte de las prioridades en este tipo de jornadas de vinculación.